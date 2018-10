Sinsheim (pami) Ein Last-Minute-Treffer von Joelinton beschert der TSG 1899 Hoffenheim den zweiten Champions-League-Punkt. Nach einer kurzweiligen Partie trennte man sich mit 3:3 (1:1) von Olympique Lyon. Die Führung von Bertrand Traore (27.) konterte Andrej Kramaric (33. und 47.) Tanguy Ndombele und Memphis Depay (59. und 66.) brachten die Gäste wieder in Führung. Joelinton traf nach einer Drangphase kurz vor Schluss zum Ausgleich (90.+1).

Die Mission erster Champions-League Dreier ging Julian Nagelsmann im Vergleich zum Sieg in Nürnberg mit drei Änderungen in der Startelf an. Für Kasim Adams, Reiss Nelson und Joelinton begannen Kevin Akpoguma, Ishak Belfodil und Adam Szalai. Die Partie in der ausverkauften Sinsheimer Arena nahm schnell an Fahrt auf. Nach nur vier Minuten hatten die Gäste aus Lyon die erste große Chance auf die Führung. Traore schob den Ball allerdings rechts am Hoffenheimer Tor vorbei. Die TSG benötigte rund zwanzig Minuten um ins Spiel zu finden, hatte dann aber durch Belfodil und Szalai erste Möglichkeiten.

TSG 1899 Hoffenheim - Olympique Lyon









































































In der 27. Minute lieferten die Gastgeber dann Traore den Führungstreffer auf dem Silbertablett. Kevin Vogt ließ sich am eigenen Sechzehner den Ball abnehmen, der Stürmer traf daraufhin mit einem Linksschuss ins Hoffenheimer Tor. Die Antwort der TSG ließ nicht lange auf sich warten. Eine Flanke von Florian Grillitsch legte Pavel Kaderabek per Kopf quer, Kramaric verwandelte eiskalt zum Ausgleich (33.).

Bis zur Pause spielten dann nur noch die Kraichgauer, verpassten es aber trotz guter Gelegenheiten auszugleichen, weshalb es mit dem Remis in die Kabinen ging. Auch die zweiten 45 Minuten begannen rasant. Kerem Demirbay flankte von der rechten Seite in den Strafraum wo Kramaric mit der Brust annahm und geschickt zur Hoffenheimer Führung verwandelte (47.). Sieben Minuten später hatte Demirbay dann selbst die Möglichkeit die Führung zu vergrößern, sein Kopfball ging allerdings über das Tor.

In einer Phase, in der die TSG eigentlich auf das dritte Tor drängte, fiel dann der erneute Ausgleich. Traore fand mit seinem Pass Ndombele im Strafraum, der mit seinem strammen Schuss ins kurze Eck Baumann überraschte. Ein ärgerliches Gegentor für die Hoffenheimer (59.)

In der 65. Minute war es Belfodil, der das 3:2 auf dem Fuß hatte. Nach Vorlage von Demirbay schlenzte er den Ball aber am Kasten der Franzosen vorbei. Fast im direkten Gegenzug traf Lyon dann seinerseits. Akpoguma unterlief einen langen Ball, Memphis Depay setzte sich dann auch noch gegen Vogt durch und traf mit Hilfe des Pfostens ins lange Eck. (66.)

In der Folgezeit rannte die TSG an, Kramaric hätte in der 79. Minute sein drittes Tor erzielen können, bekam den Ball frei vor Anthony Lopes aber nicht unter Kontrolle. Nach einem Schuss von Demirbay in der 85. Minute bekam Jason Denayer den Ball im Strafraum an die Hand - die Reklamationen der Hoffenheimer blieben ohne Erfolg. Kurz darauf hätte Vogt seinen Fehler wieder ausbügeln können, er köpfte aus rund fünf Metern aber am Tor vorbei.

Als alle in der Sinsheimer Arena schon mit einer Niederlage der Hoffenheimer gerechnet hatten, traf der eingewechselte Joelinton doch noch zum Ausgleich. Eine Hereingabe von Nico Schulz verwertete er aus abseitsverdächtiger Position zum 3:3 (90.+1)

Für die Kraichgauer ein enorm wichtiger Punkt, so behält man nun mit drei Punkten Rückstand auf Platz Zwei noch die Chance aufs Weiterkommen. Eigene Fehler und die wieder einmal nicht optimale Chancenverwertung kosteten die Chance auf den Sieg.

So spielte die TSG: Baumann, Akpoguma, Vogt, Bicakcic (73. Nelson), Kaderabek, Grillitsch, Schulz, Demirbay, Belfodil (80. Zuber), Szalai (61. Joelinton), Kramaric