Zuzenhausen. (pami) Die Partie der punktgleichen Tabellennachbarn aus Augsburg (8.) und Hoffenheim (9.) am Samstag um 15.30 Uhr könnte richtungsweisend für den restlichen Saisonverlauf sein. Denn nach dem erneuten Rückschlag im Kampf um Europa gegen den SC Freiburg und dem Theater rund um Hansi Flick geht es im Duell mit dem FCA darum, den Anschluss zur oberen Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Julian Nagelsmann möchte die Geschehnisse unter der Woche nicht als Ausrede nehmen und nimmt seine Mannschaft für den Auftritt in der "Fuggerstadt" in die Pflicht.

Für kurzentschlossene TSG-Fans gibt es noch die Möglichkeit, das Spiel ihrer Mannschaft live in der WWK-Arena zu Augsburg zu verfolgen. Restkarten für Auswärtsfans gibt es am Spieltag vor Ort zu kaufen.

Für die Anreise ins rund 200 Kilometer entfernte Augsburg lohnt sich ein Blick auf die vereinseigene Homepage des FCA, die Informationen rund um die Anreise per öffentlichem Nahverkehr oder mit dem eigenen PKW bereithält.

Wer den Weg nicht auf sich nehmen kann oder will, hat natürlich auch die Möglichkeit das Spiel im Fernsehen zu verfolgen. Der Pay-TV Sender Sky beginnt am Samstag ab 13.00 mit der Berichterstattung. Durch das Programm führen Britta Hofmann und Sebastian Hellmann gemeinsam mit den Experten Lothar Matthäus, Chrisoph Metzelder und Reiner Calmund. Das Spiel kommentiert Hansi Küpper, in der Konferenz ist Marc Hindelang zu hören.

Die ersten Bilder im Free-TV gibt es in der ARD "Sportschau" ab 18.30 Uhr zu sehen.

Direkt nach dem Abpfiff liefert Ihnen rnz.de den Spielbericht und die wichtigsten Stimmen zur Partie. Am Montag folgt dann eine genaue Analyse des Spiels in der Printausgabe der Rhein-Neckar-Zeitung oder im E-Paper. Als Reporter in Augsburg ist Niko Beck.