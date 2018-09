Zuzenhausen. (dpa) Die TSG 1899 Hoffenheim muss für mehrere Wochen auf die Abwehrspieler Kasim Adams und Kevin Akpoguma verzichten. Neuzugang Adams zog sich am Samstag beim 3:1 im Baden-Derby gegen den SC Freiburg eine Verletzung am Bandapparat des Sprunggelenks sowie am Innenknöchel zu.

Akpoguma erlitt einen Bruch der Augenhöhle und eine Gehirnerschütterung. Hoffnung auf schnelle Genesung besteht bei Ermin Bicakcic, der mit Achillessehnenproblemen frühzeitig ausschied. Benjamin Hübners Rückkehr (Gehirnerschütterung) ist dagegen noch nicht absehbar.