Zuzenhausen. (dpa/run) Ein ganz wichtiges Duell mit dem FC Schalke 04 hat die TSG Hoffenheim bereits vor wenigen Wochen verloren. 1899-Top-Torjäger Mark Uth wird im Sommer ablösefrei in den Ruhrpott wechseln. Auf dem Rasen soll es nun die Revanche geben. Mit einem klaren Sieg im Bundesliga-Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr könnte Hoffenheim (8.) in der Tabelle sogar an Schalke (6.) vorbeiziehen.

Dass Uth dabei auf seinen neuen Arbeitgeber keine Rücksicht nehmen wird, ist für Trainer Julian Nagelsmann eine ganz klare Sache. "Natürlich ist das ein Thema für ihn. Aber ich kenne ihn so gut, dass ich weiß, dass er am Samstag für uns Vollgas geben wird", sagte der TSG-Coach und fügte sofort an: "Er will seinem neuen Arbeitgeber ja auch zeigen, dass der keine Pflunze verpflichtet hat. Es macht für ihn überhaupt keinen Sinn, keine gute Leistung zu zeigen. Mark spielt ja auch vor seinen zukünftigen Fans. Und wenn er aus drei Metern keinen Bus trifft, werden die sich auch denken: Oh Gott, wen haben wir denn da geholt?"

Uths Chancen auf einen Startelfeinsatz stehen nach seiner ausgeheilten Wadenverletzung gar nicht so schlecht. Nagelsmann: "Vom Eindruck aus dem Training braucht er noch ein paar Tage, bis er wieder bei 100 Prozent ist. Ein Spieler von seiner Qualität und Torgefahr muss in der Überlegung des Trainers aber immer eine Rolle spielen."

Hinzu kommt, dass der Trainer der TSG einige Ausfälle zu beklagen hat. Dennis Geiger leidet an einer Zerrung, Nico Schulz plagen muskuläre Probleme und Serge Gnabry ist krank. Alle drei werden auf Schalke wohl nicht zur Verfügung stehen. Dazu fehlt auch Nationalspieler Kerem Demirbay weiterhin mit einem Syndesmoseanriss.