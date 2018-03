Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Für Mark Uth (26) könnte es am morgigen Samstag ein ganz besonderer Bundesliga-Spieltag werden. Hoffenheims torgefährlichster Angreifer (zehn Saisontreffer) tritt mit der TSG um 18.30 Uhr (live auf Sky) beim FC Schalke 04 an - seinem neuen Verein ab 1. Juli 2018. Kein Grund für seinen Trainer, am vollen Einsatzwillen des gebürtigen Kölners auch nur ansatzweise zu zweifeln. "Natürlich kann ich nicht richtig reinschauen in seinen Kopf und es ist ganz normal, dass das ein Thema ist. Aber er will seinem neuen Arbeitgeber ja zeigen, dass er keine Pflunze verpflichtet hat. Mark spielt vor seinen zukünftigen Fans. Und wenn er aus drei Metern keinen Bus trifft, werden die sich auch denken: ’Oh Gott, wen haben wir denn da geholt’?"

Die Sache hat allerdings einen kleinen Haken. Nach seiner Verletzungspause schaffte Uth beim jüngsten 4:2-Sieg von "Hoffe" gegen Mainz den Sprung in die Startelf nicht. Da Adam Szalai und Andrej Kramaric am vergangenen Samstag gleich doppelt getroffen haben, hat Nagelsmann eigentlich keine Veranlassung, personelle Veränderungen in vorderster Front vorzunehmen. Und ob er die ganz offensive Variante mit einem weiteren Stürmer wählt, ist fraglich. Zudem sagte Nagelsmann gestern auf der Pressekonferenz in Zuzenhausen: "Mark ist noch nicht wieder ganz so gut drauf, wie vor seiner Verletzung." Bleibt für den zukünftigen Schalker also vorerst nur die Joker-Rolle? Oder aber Nagelsmann entscheidet ganz anders, zieht Kramaric weiter zurück und bringt Uth doch.

Schließlich plagen ihn einige Verletzungssorgen. "Dennis Geiger (Oberschenkelzerrung), Serge Gnabry (Grippaler Infekt) und Nico Schulz (Muskuläre Probleme) werden wahrscheinlich ausfallen", gab Nagelsmann am Donnerstag preis. Dazu kann er zudem Stefan Posch (Schambeinprobleme) nicht einplanen. Kerem Demirbay (Syndesmoseriss) wird der TSG noch längere Zeit fehlen.

Die Königsblauen, vom ehemaligen Hoffenheimer Jugendtrainer Domenico Tedesco trainiert, stehen nach den beiden 1:2-Niederlagen zu Hause gegen Bremen und bei den Bayern unter Erfolgsdruck. "Auf Schalke herrscht schnell mal Unruhe", weiß Nagelsmann, der aber sagt: "Sie sind dick drin im Business."

Richtig, denn S04 steht trotz der Umbaumaßnahmen von Tedesco und häufig nicht unbedingt attraktiven Auftritten auf dem sechsten Tabellenplatz, mit allen Optionen zu den Champions-League-Rängen und mit drei Zählern mehr auf dem Konto als die Kraichgauer, die Achter sind.

Einer, der bei den Westdeutschen immer brandgefährlich ist und der immer mal wieder für späte Tore sorgt, ist der 35-jährige brasilianische 1,98 Meter große Abwehr-Schlaks Naldo. "Am besten nehmen wir ihn Huckepack", feixte Hoffenheims Coach, um dann ernsthafter zu werden: "Wir müssen versuchen, Standards weitgehend zu vermeiden und Naldo beim Anlauf blockieren."

Immerhin: Das 2:0 im Hinspiel in der Rhein-Neckar-Arena war einer der sportlichen Höhepunkte im bisherigen Saisonverlauf für 1899. Nach diesem Erfolg rangierte die Mannschaft von Julian Nagelsmann mit 14 Punkten nach sechs Spieltagen direkt hinter dem damaligen Tabellenführer Borussia Dortmund und einen Zähler vor dem Dauermeister aus München. Das hat sich mittlerweile grundlegend geändert ... Verliert "Hoffe" beim Ruhrpott-Klub, droht im ungünstigsten Fall der Absturz bis auf auf Rang elf.