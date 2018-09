Von Eric Schmidt

Sinsheim. Jetzt steht’s fest, wohin die Reise geht: Manchester City, Olympique Lyon und Schachtjor Donezk sind die Gegner der TSG 1899 Hoffenheim in der Champions League. Was drin ist in der Königsklasse? Die RNZ hat sich nach der Gruppenauslosung bei Fans, Experten und Fußballfreunden umgehört.

Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Foto: Lörz

Jörg Albrecht, Oberbürgermeister von Sinsheim: "Ich will nicht sagen, dass ich im ersten Augenblick enttäuscht war. Wenn man sich überlegt, was alles möglich gewesen wäre: Barcelona oder Juventus Turin bei uns in ,Sinse‘ ... so etwas Großes hätte man schon gerne gehabt. Deshalb ist die totale Euphorie bei mir erst einmal nicht ausgebrochen. Als ich die Auslosung im Hotel auf dem Tablet gesehen habe, bin ich dann aber in einen etwas anderen Modus übergegangen und hab’ mir gedacht: Das ist gar nicht so schlecht. Das ist eine machbare Gruppe mit machbaren Gegnern. Selbst gegen ManCity brauchen wir uns zu Hause nicht verstecken. Ich finde, es hätte uns schlimmer treffen können. Wir haben eine realistische Chance, die K.o.-Runde zu erreichen. Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, werde ich die Champions-League-Termine mit meinem Terminkalender abgleichen. Vielleicht schau’ ich mir das Spiel in Lyon an, Lyon ist eine schöne Stadt. Da bin ich am Stadion bisher nur vorbeigefahren."

Hannes Vetter. Foto: Weindl

Hannes Vetter, Teammanager des FC Badenia Rohrbach: "Ich rechne mir für Hoffenheim nicht viel aus. Lyon ist eine gute Mannschaft, gegen Donezk weiß man nicht, was einen erwartet. Gegen ManCity ist gar nichts drin, das ist schon ein Apparat. Meine Frau und zwei meiner Kinder würden sich freuen, wenn Hoffenheim weiterkommen würde - sie sind "Hoffe"-Fans, während ich und mein Ältester Gladbach-Fans sind. Ich finde: Hoffenheim kann froh sein, dass es Champions League spielt."

Norbert Schell, Edelfan der TSG Hoffenheim aus Östringen-Tiefenbach: "Ich hätte mir schöne Städte mit tollen Mannschaften gewünscht. In der Gruppe mit Liverpool, Paris und Neapel wäre noch ein Platz frei gewesen für uns. Jetzt ist es Manchester und Donezk, das in Charkow spielt. Deshalb bin ich etwas zwiegespalten. Leicht enttäuscht vom Flair und vom Erlebnis, wenn man zum Auswärtsspiel nach Charkow reisen muss. Zufrieden mit der Machbarkeit. Von der Idee des Weiterkommens ist die Auslosung fantastisch. Lyon hat seine beste Zeit hinter sich und ist nicht mehr so stabil. Donezk hat gute Spieler, ist aber schlagbar. Ich weiß: Viele haben sich die ganz großen Stars gewünscht. Aber Neymar, Ronaldo und Messi können wir ja später in der K.o.-Runde sehen. Ich bin überzeugt: Wir packen das. Platz zwei ist drin."

Thomas Hafner. Foto: Lörz

Thomas Hafner, Spielausschuss der SpG Kirchardt/Grombach: "Ich glaube, dass Hoffenheim weiterkommen kann. Manchester City wird der härteste Brocken sein, aber auch gegen die kann man etwas holen. Wenn ,Hoffe‘ dann gegen Lyon und Donezk auch auswärts punktet, kann es für die K.o.-Runde reichen. Dass Donezk seine Heimspiele in Charkow austrägt, kann für Hoffenheim ein Vorteil sein. Die Jungs sind gut drauf und spielen keinen schlechten Fußball."

Wolfgang Mrasek. Foto: Lörz

Wolfgang Mrasek, 3. Vorsitzender des SV Rohrbach: "Natürlich wäre es schön gewesen, einen Ronaldo in Sinsheim spielen zu sehen. Aber Manchester City hat auch hervorragende Leute, die einem Ronaldo oder Messi nicht viel nachstehen. Wenn man Manchester wegnimmt, hat ,Hoffe‘ die Chance, weiterzukommen in dieser Gruppe - zumindest als Zweiter. Klar ist, dass sich die Mannschaft gegenüber dem letzten Jahr in der Europa League steigern muss. Da hat sie der Erfahrung, die sie nicht hatte, Tribut gezollt. Wenn aber ein paar Stammspieler fehlen, wird es schwer."

Karlheinz Hess, Ortsvorsteher von Hoffenheim: "Ich bin sehr zufrieden mit der Auslosung. Das sieht gut aus, das passt. Ich bin gespannt auf die drei Gegner und auf die Spiele in Sinsheim - Champions League, das ist etwas anderes als Bundesliga. Für mich ist es immer noch eine Sensation, dass wir es da hin geschafft haben. Wenn die Champions-League-Gegner kommen, ist unser Dorf mit Sicherheit blau-weiß beflaggt. Vielleicht schmücken wir auch unsere Verwaltungsstelle - da sind wir noch am Überlegen."

Jörg Binder, Trainer des Volleyball-Drittligisten SV Sinsheim: "Es wäre schön für die TSG Hoffenheim, wenn sie sich in dieser Gruppe behaupten könnte. ManCity ist natürlich schon ein Pfund, da wird eher nichts zu holen sein. Lyon und Donezk haben zwar bereits Champions-League-Erfahrung, aber da ist etwas drin. Im Prinzip sind es auch in der Gruppenphase K.o.-Spiele, da kann man schon mal etwas reißen. Ich traue Hoffenheim einiges zu."