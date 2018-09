Zuzenhausen. (awi) Wenige Stunden vor der Auslosung zur Gruppenphase der Champions League gab sich Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann heutige Nachmittag in Zuzenhausen gelassen. Er sei „nicht aufgeregt“ sagte Nagelsmann zwei Tage vor dem ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen den SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/live auf Sky).

Gegen die Breisgauer wird Andrej Kramaric noch nicht zum Einsatz kommen. Der kroatische Vize-Weltmeister ist erst in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. Nagelsmann bestätigte das Interesse der Hoffenheimer an dem 18 Jahre alten Reiss Nelson vom englischen Premier-League-Club FC Arsenal. Es seien noch „letzte Details zu klären“, so Nagelsmann. Bis zum Donnerstag waren für das Derby 27 00 Karten abgesetzt.