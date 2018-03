Sinsheim. (RNZ/dpa) Lange hatte es sich angedeutet, nun ist es offiziell: Hansi Flick ist nicht mehr Geschäftsführer Sport der TSG 1899 Hoffenheim. Das gab der Bundesligist am Montagnachmittag bekannt. "In einem Vier-Augen-Gespräch Ende Januar wurde deutlich, dass es über die Rolle und Aufgabe von Hansi Flick unterschiedliche Auffassungen gibt", erklärte TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp.

"Als kleiner Klub, der sich in einem professionellen Umfeld bewegt, sind wir darauf angewiesen, unsere Möglichkeiten optimal zu nutzen. Dazu ist es nötig, dass gerade die Führungskräfte sich in ihrer Position wohl fühlen und mit hoher Effizienz arbeiten", hieß es in der Erklärung weiter.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Gerüchte um ein Zerwürfnis zwischen Flick und Hopp gegeben, was von Vereinsseite nun noch einmal dementiert wurde. Machtkämpfe in der Führungsebene oder abgelehnte Strukturpläne seien frei erfunden.

Flick lehnte es unterdessen ab, mit der TSG weiter in beratender Funktion zusammenzuarbeiten. "Hansi hat uns seine Beweggründe ausführlich dargelegt, die wir selbstverständlich respektieren. Ebenso wie Hansi bedauere auch ich diese Entwicklung. Unabhängig davon halten wir die nun getroffene Entscheidung für die richtige", sagte Vereinsmäzen Hopp.

Ein Nachfolger für die Geschäftsführerposition steht im Moment noch nicht fest. Die Vereinsverantwortlichen werden in den kommenden Wochen über eine Neuverteilung der Aufgaben entscheiden.