Zuzenhausen (pami) Am 26. Spieltag war für Dennis Geiger eine herausragende Debütsaison vorzeitig beendet. Beim 3:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg zog sich der 20-Jährige eine Sehnen-Muskel-Verletzung im rechten hinteren Oberschenkel zu und musste fortan zusehen, wie seine TSG die Champions League sicherte. Zur neuen Spielzeit will Geiger natürlich wieder voll angreifen und ackert dafür in der Reha. Gegenüber der vereinseigenen Website äußerte er sich nun zu seinem Gesundheitszustand.

"Mir geht es sehr viel besser. Ich habe beim 'normalen' Laufen keine Schmerzen mehr," so der gebürtige Mosbacher zufrieden, der trozdem weiß: "Auch, wenn das aktuelle MRT sehr gut aussah, muss ich weiterhin vorsichtig sein. Ich denke, dass ich in ein bis zwei Wochen wieder ins lockere Lauftraining einsteigen kann."

Insgesamt sei er sogar "dem Plan voraus." Eine genaue Prognose für seine Rückkehr auf den Platz möchte Geiger allerdings noch nicht abgeben. "Das hängt von meinem Gefühl ab und kommt natürlich darauf an, wie die Sehne und der Muskel reagieren. Darauf muss ich Rücksicht nehmen. Ich hoffe natürlich, dass ich gegen Ende der Vorbereitung wieder bei der Mannschaft sein kann."

In der Schlussphase der Saison sei es für ihn extrem bitte gewesen, nur zuschauen zu müssen. "Ich habe eine recht gute Saison gespielt und hätte der Mannschaft im Endspurt noch gerne geholfen." Nun heißt es für den Publikumsliebling schnell wieder ranzukommen und noch einen Teil der Vorbereitung mitzunehmen. "Ich möchte einfach so schnell wie möglich wieder bei der Mannschaft sein, ihr im Spiel wieder helfen können. Darauf freue ich mich sehr." Eine extra Schub Motivation bietet dabei natürlich die Champions League, weshalb Geiger auch nur eine Urlaubswoche einlegen und in der restlichen Zeit an seiner Rückkehr arbeiten wird.

Sobald er wieder auf dem Platz stehen wird, müssen sich die Zuschauer allerdings umgewöhnen - Geiger wechselt die Trikotnummer von 32 auf 8. Diese habe allerdings keine größere Bedeutung für ihn.