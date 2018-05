Zuzenhausen. (run) Das wäre ein echter Transfer-Hammer. Max Meyer, Mittelfeldspieler des FC Schalke 04, wird bei 1899 Hoffenheim als Neuzugang gehandelt. Der 22-Jährige, der die Königsblauen im Sommer ablösefrei verlässt, saß am Freitag beim 3:1 der TSG gegen Hannover in der Rhein-Neckar-Arena. In der Loge seines Beraters Roger Wittmann verfolgte der 4-malige Nationalspieler die Partie.

Meyer würde perfekt in das Beuteschema der Hoffenheimer Verantwortlichen passen. Seine spielerischen Qualitäten sind unumstritten, auch seine taktische Flexibilität und eine hohe Laufbereitschaft hat Meyer bereits nachgewiesen. Eigenschaften, die Hoffe-Coach Julian Nagelsmann von seinen Profis erwartet.

Doch ist so ein Transfer wirklich realisierbar? Die Ausgangslage hat sich am Wochenende jedenfalls deutlich verbessert. Durch den eigenen Sieg gegen Hannover und die Niederlage von Bayer 04 Leverkusen (0:1) gegen Stuttgart steht Hoffenheim aktuell auf Tabellenplatz vier. Verteidigt die TSG diesen Platz bis zum Saisonende, spielt der Klub erstmals in seiner Vereinsgeschichte in der Champions League.

Im Werben um Max Meyer wäre das sicherlich eine wichtige Trumpfkarte. Und nur mit der Königsklasse im Rücken wäre ein Transfer auch finaziell realisierbar. Zur Erinnerung: Das Schalker Angebot, das Meyer ablehnte, sah ein Jahresgehalt von mehr als fünf Millionen Euro vor.

Allerdings gibt es auch reichlich Konkurrenz. Nach Informationen des "kicker" bemühen sich auch italienische Top-Klubs um Meyers Dienste.