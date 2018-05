Zuzenhausen (pami) Mit dem Ende der Spielzeit 2017/18 beginnt auch für die TSG 1899 Hoffenheim bereits die Vorbereitung auf das kommende Jahr. Einige Termine stehen dabei bereits fest, wenngleich mit Sicherheit noch das eine oder andere Testspiel dazukommen wird. Nach dem Vorbereitungsstart am 01. Juli geht es für die Hoffenheimer acht Tage später nach Garmisch ins Trainingslager. In Bayern soll, wie schon vor der Saison 2016/17, der Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt werden. Im vergangenen Jahr wurde der Aufenthalt in Bayern aufgrund von Terminschwierigkeiten abgesagt.

Auf der Rückreise in den Kraichgau findet dann das erste Testspiel statt. Gegner wird am 13.07. die Spielvereinigung Unterhaching sein. Gespielt wird ab 17 Uhr am Starnberger See. Am 21.07. folgt dann das nächste Vorbereitungsspiel gegen einen internationalen Gegner. In Eppingen trifft die TSG auf die Queens Park Rangers aus England. Das Spiel gegen den englischen Zweitligisten beginnt um 17 Uhr auf dem Gelände des heimischen VfB Eppingen. Dieser hatte die Ausrichtung eines Testspiels gewonnen.

Nach den zwei Trainingswochen im Kraichgau wird sich der TSG-Tross dann am 29. Juli für eine Woche in Richtung Windischgarsten aufmachen. In Österreich soll, wie auch im vergangenen Jahr, der Feinschliff für die am 17. August beginnenden Pflichtspiele erfolgen. Am 4. August findet ein weiteres Testspiel statt, Gegner und Ort sind allerdings noch unbekannt.

Die Termine in der Übersicht: