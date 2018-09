Sinsheim. (miwi) Wenn zwei U23-Teams in der Regionalliga aufeinandertreffen, sind die Tribünen meist spärlich besetzt, aber die Anzahl der Scouts ist überdurchschnittlich hoch. So war es auch am Sonntagnachmittag, als sich der Nachwuchs der TSG Hoffenheim und des FSV Mainz 05 duellierten.

Beim 3:0 (0:0) der Hoffenheimer hatten nicht nur die Beobachter mit ihren Notizblöcken viel Freude, denn die Talente der beiden Bundesliga-Klubs lieferten sich einen packenden Kampf. Das gefiel auch den wenigen neutralen Besuchern.

"Es war ein sehr intensives Spiel. Es war sehr eng, interessant und spielerisch gut", befand Marco Wildersinn. Der Trainer der Hoffenheimer hatte nach den 90 Minuten wenig überraschend gute Laune, denn seine Mannschaft entschied die Partie nach zunächst 45 ausgeglichenen Minuten am Ende verdient für sich.

Zunächst erspielte sich kein Team entscheidende Vorteile, weil sich die bissigen Duelle um die Hoheit fast nur im Mittelfeld abspielten. Unmittelbar nach der Pause ging die TSG aber in Führung, als Justin Hoogma den Ball nach einer Flanke von Robin Szarka im Anschluss an einen Eckball aus wenigen Metern per Kopf ins Tor wuchtete. "Die Standardsituation war ein Dosenöffner", sagte Wildersinn.

Seine Mannschaft bekam jetzt zunehmend Kontrolle und machte das auch im Ergebnis deutlich. Beim 2:0 durch einen Kopfball von Philip Strompf hatte erneut Szarka geflankt (69.) und mit dem 3:0 durch Meris Skenderovic nach feinem Zuspiel von Domenico Alberico (72.) war die Partie frühzeitig entschieden.

"Ich denke, wir haben richtig ordentlich gespielt", sagte Wildersinn nach dem zweiten Dreier hintereinander zufrieden.

Hoffenheim: Drljaca - Hüttl (53. Chana), Hoogma, Strompf - Szarka, Amade, Hack - Alberico (78. Politakis), Ludwig - Gösweiner, Otto (65. Skenderovic).

Mainz: Dahmen - Breitenbach, Häusl, Kölle, Oeßwein - Tyrala - Loechelt, Petermann (86. Demirbas) - Bell Bell, Lappe (70. Mause), Parker (65. Kinsombi).

Schiedsrichter: Seyler (Wadrill); Zuschauer: 190; Tore: 1:0 Hoogma (48.), 2:0 Strompf (69.), 3:0 Skenderovic (72.).