Sinsheim. (wauc) Eben noch in München, jetzt schon wieder im Dietmar-Hopp-Stadion: Nur wenige Stunden nach der Bundesliga-Auftaktniederlage seines Teams beim FC Bayern sah Julian Nagelsmann eine souveräne Vorstellung der U23 der TSG Hoffenheim, die Wormatia Worms mit 5:0 (3:0) abfertigte.

Auffälligster Spieler war Wormatia-Angreifer Giuseppe Burgio, der gleich drei Mal Aluminium traf. Rechter Pfosten beim Stand von 0:1, linker Pfosten beim Stand von 0:2 - und als schließlich in der 65. Minute die Querlatte im Weg stand, war der Wille der Wormser endgültig gebrochen.

Rückkehrer Andreas Ludwig leitete nach einer Viertelstunde den Hoffenheimer Torreigen ein. In der Folge hatte die Elf von Trainer Marco Wildersinn alles im Griff, auch wenn Keeper Gregor Kobel mit einer Glanzparade den Ausgleich durch Jan-Lucas Dorow verhindern musste und der rechte Pfosten ebenfalls Hilfestellung leistete. Ausgerechnet Thomas Gösweiner, im Sommer aus Worms gekommen, erhöhte auf 2:0. Der Niederländer Justin Hoogma schob nach Ludwigs Zuspiel überlegt zum 3:0 ein.

Erst in der Schlussphase schraubten Rui Monteiro-Mendes per Kopfball-Bogenlampe und Robin Szarka mit einem direkt verwandelten Freistoß das Ergebnis auf 5:0. "Im Spiel nach vorne haben wir viel Qualität auf den Platz gebracht, als Mannschaft müssen wir allerdings besser verteidigen und weniger zulassen", so Wildersinn, der zugab: "Der Sieg ist durch die beiden Tore in der Schlussphase etwas zu hoch ausgefallen, geht aber unterm Strich absolut in Ordnung."

TSG Hoffenheim: Kobel - Amade, Posch, Strompf, Szarka - Hoogma - Wähling, Ludwig (64. Alberico), Bender, Hack (75. Monteiro-Mendes) - Gösweiner (79. Skenderović).

Wormatia Worms: Keilmann - Moos, Mimbala, Ihrig, Radau - Volz (85. Jourdan), Glockner (62. Demir), Korb, Graciotti (46. Ferfelis) - Burgio, Dorow.

Schiedsrichter: Herbert (Nüstfal) - Zuschauer: 260 - Tore: 1:0 Ludwig (14.), 2:0 Gösweiner (25.), 3:0 Hoogma (40.), 4:0 Monteiro-Mendes (85.), 5:0 Szarka (90.+1).