Zuzenhausen. (pami) Nach zuletzt drei Siegen in der Bundesliga in Folge will die TSG 1899 Hoffenheim auch in der Champions-League den ersten Dreier landen. Beim Auswärtsspiel in Lyon am Mittwoch (21 Uhr) wäre ein Erfolg der Kraichgauer auch tabellarisch von Bedeutung, würde man sich so eine realistische Chance aufs Weiterkommen in Europas wichtigstem Vereinswettbewerb erhalten. Mut macht der phasenweise sehr starke Auftritt beim 4:1-Sieg in Leverkusen.

Der Vorverkauf für das Spiel in Frankreich ist beendet. Auch am Stadion von Olympique wird es keine Gästekasse geben. Alle Fans, die ein Ticket für das Auswärtsspiel ergattern konnten, sollten einen Blick auf die Website der TSG werfen. Dort sind alle relevanten Informationen zur Anreise aufgeführt.

Für die Daheimgebliebenen überträgt der Streaming-Dienst DAZN live aus Lyon. Ab 20.45 meldet sich Tobi Wahnschaffe aus dem Stadion mit den Vorberichten. Das Spiel wird anschließend kommentiert von Uli Hebel und dem Experten Jonas Hummels. Die ersten Bilder im Free TV gibt es ab 23 Uhr bei Sky Sport News zu sehen.

