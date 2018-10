Zuzenhausen. (pami) Viel Zeit bleibt der TSG 1899 Hoffenheim nicht, das 1:2 (0:1) gegen RB Leipzig zu verarbeiten. Bereits am Dienstag (18.55 Uhr) kommt es in der heimischen "Rhein-Neckar-Arena" zum Aufeinandertreffen mit Pep Guardiola und Manchester City. Für die Hoffenheimer bedeutet das, den schwierigen Schritt zwischen Alltag in der Bundesliga und die Euphorie der Champions-League zu meistern.

Das erste Heimspiel der Hoffenheimer Champions-League-Geschichte ist natürlich seit Wochen ausverkauft. Zur Anreise im Berufsverkehr empfiehlt sich ein Blick auf die Vereinswebsite. Dort sind alle relevanten Informationen zur Anfahrt mit dem eigenen PKW, aber auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aufgelistet.

Übertragen wird das Spiel, anders als die Partie gegen Donezk, beim Pay-TV-Sender Sky. Ab 18.00 bereitet Sie Michael Leopold gemeinsam mit Dietmar Hamann und Erik Meijer auf das Spiel vor. Als Gäste geladen sind der ehemalige TSG-Coach Markus Gisdol und Christoph Metzelder. Das Spiel wird anschließend kommentiert von Martin Groß. Auch die Konferenz mit dem Spiel Juventus Turin gegen Young Boys Bern können Sie an gleicher Stelle verfolgen. Alle Informationen zu den künftigen Übertragungen der TSG-Spiele finden Sie hier.

Auch in der Champions-League versorgt Sie rnz.de direkt nach dem Abpfiff mit dem Spielbericht. Die wichtigsten Stimmen zum Auftakt in Sinsheim bekommen Sie natürlich auch bei uns. Eine ausführliche Analyse des Spiels finden Sie am Mittwoch in der Printausgabe - oder im E-Paper. Für uns im Stadion sind Joachim Klaehn und Nikolas Beck.