Die TSG will auch in der Champions-League wieder jubeln; Foto: dpa​

Sinsheim. (pami) Nach nur einem Punkt aus zwei Champions-League-Spielen steht die TSG 1899 Hoffenheim am Dienstag gegen Olympique Lyon (21 Uhr) ein wenig unter Druck, will man das Weiterkommen noch erreichen. Auch Julian Nagelsmann ist sich bewusst, dass ein Sieg bedeutend für den erfolgreichen Verlauf der Königsklassenkampagne wäre. Rückenwind gibt der TSG-Elf dabei der Sieg am Wochenende in Nürnberg, als man den 0:1-Rückstand noch drehen konnte.

Das zweite Champions-League-Heimspiel der TSG-Geschichte ist ausverkauft. Für die Anreise an die Arena empfiehlt sich ein Blick auf die Hoffenheimer Website. Dort sind alle relevanten Informationen zum Spiel gebündelt zu finden. Beachten Sie, dass es bei der Anreise mit dem eigenen PKW in beiden Richtungen zu Verzögerungen kommen kann.

Das Spiel wird auf der Streaming-Plattform DAZN übertragen. Ab 20.45 meldet sich Elmar Paulke live aus der Arena. Das Spiel wird anschließend kommentiert von Marco Hagemann, Experte ist Ralph Gunesch. Erste Bilder im Free-TV liefert Sky Sport News HD ab 23.00 Uhr.

