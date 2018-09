Hat Julian Nagelsmann auch am Mittwoch viel zu lachen?; Foto: APF​

Zuzenhausen. (pami) Endlich ist es soweit: Das erste Champions-League-Spiel der Hoffenheimer Geschichte steht an. Am Mittwoch um 18.55 Uhr trifft die TSG auf Schachtar Donezk. Nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Wochenende bietet sich der Nagelsmann-Elf schnell die Chance auf Wiedergutmachung. Jedoch gestaltet sich die Vorbereitung auf den ersten Königsklassenauftritt der Vereinsgeschichte schwerer als gedacht - besonders personell sieht es derzeit nicht gut aus im Kraichgau.

Für das Gastspiel in der Ukraine gibt es natürlich keine Karten mehr. Allen Hoffenheimer Fans, die sich Richtung Osten aufmachen werden, wünschen wir einen guten Flug und eine entspannte Anreise nach Charkiw. Dort, rund 300 Kilometer von Donezk entfernt, findet das Spiel aufgrund des bestehenden Ost-Ukraine-Konflikts statt.

Übertragen wird das Spiel lediglich online. Die Streamingplattform DAZN zeigt den TSG-Auftakt live. Ab 18.40 wird Lukas Schönmüller durch das Programm führen, das Spiel kommentiert anschließend Robby Hunke, gemeinsam mit dem Experten Benny Lauth. Wenn Sie die Partie in der Konferenz gemeinsam mit dem Parallelspiel Ajax Amsterdam gegen AEK Athen verfolgen möchten, müssen Sie auf den Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen. Dieser überträgt ab 18.50, Moderator ist Sebastian Hellmann. Begleitet wird er von den Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer. Das Spiel wird kommentiert von Roland Evers.

Kurz nach Abpfiff bekommen Sie, wie auch in der Bundesliga, den Spielbericht auf rnz.de geliefert, die wichtigsten Stimmen zum Hoffenheimer Auftakt liefern wir selbstverständlich auch nach. Eine ausführliche Analyse der Partie finden Sie am Donnerstag und Freitag in der Printausgabe - oder im E-Paper.