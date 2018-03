Zuzenhausen (run) Das ist wirklich bitter für die TSG Hoffenheim. Dennis Geiger fällt für den Rest der Saison aus. Der 19-jährige Mittelfeldspieler hat sich im Spiel gegen den VfL Wolfsburg eine schwere Muskel-Sehnen-Verletzung zugezogen. Nach einem Zweikampf mit Wolfsburgs Robin Knoche wurde Geiger nach 43 Minuten ausgewechselt. Für ihn kam Eugen Polanski auf den Platz.

Umfrage Saison-Voting 1899 Hoffenheim Wo landet die TSG am Ende der Spielzeit 17/18 Platz 1 bis 3 Platz 4 bis 6 Platz 7 bis 10 Platz 11 bis 15 Platz 16 bis 18

Geigers Ausfall trifft das Team von Trainer Julians Nagelsmann hart. Der Mosbacher Junge ist in seiner ersten Saison als Profi zu einem echten Leistungsträger geworden. Auf 21 Bundesliga-Einsätze kommt Geiger bereits, in 20 Partien stand er sogar in der Startelf.

Anfang des Jahres hatte Hoffenheim den Vertrag mit dem 1,72 Meter großen und 65 Kilogramm schweren Jungprofi bis 2022 verlängert. "Gerade in diesen schnelllebigen und aufgeregten Zeiten, in denen die Entwicklungen auf dem Transfermarkt absurde Ausmaße annehmen, ist es fast schon außergewöhnlich, ein solches Talent so lange an sich binden zu können. Die Entwicklung von Dennis ist ein erneuter Beleg unserer herausragenden individuellen Entwicklungsstrategien für junge Talente", sagte der TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen damals.