Sinsheim (pami) Während bei Fans und Spielern im Kraichgau vermutlich noch die Nachwehen der Champions-League-Feier zu spüren sind, kümmern sich die Verantwortlichen der TSG Hoffenheim bereits um die ersten Neuverpflichtungen für die kommenden Saison. Nach den Abgängen von Mark Uth und Serge Gnabry gibt es vor allem in der Offensive Bedarf für Neueinkäufe. Ein Erster scheint nun so gut wie sicher zu sein: Wie der "Kicker" berichtet steht der Wechsel von Leonardo Bittencourt kurz vor der Vollzugsmeldung. Der frühere U21-Nationalspieler wird den 1. FC Köln nach dem Abstieg verlassen, er hat in seinem eigentlich bis 2021 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel, die die TSG ziehen wird. Rund sechs Millionen Euro kostet der variable 24-Jährige, der auf beinahe allen Offensivpositionen spielen kann. Auch Werder Bremen hatte sein Interesse an Bittencourt bekundet, die Champions League liefert allerdings ein gewichtiges Argument für die TSG. Das Sportmagazin geht von einem Dreijahresvertrag aus.

Neben Bittencourt, der vor allem auf den Außen beheimatet ist, schaut sich die TSG auch nach Kandidaten für die Sturmspitze um. Einer davon ist Karl Toko-Ekambi. Der kamerunische Nationalspieler beeindruckt in der laufenden Saison mit bislang 17 Toren für SCO Angers und weckte damit Begehrlichkeiten im In- und Ausland, so der "Kicker". Neben der TSG sollen auch Olympique Marseille und der FC Villareal Interesse am 25-Jährigen haben, der verlauten ließ in der kommenden Saison international spielen zu wollen. Auch hier haben die Kraichgauer einiges zu bieten, wobei auch Marseille noch die Chance hat sich für die Königsklasse zu qualifizieren. Als Ablöse stehen 20 Millionen im Raum.