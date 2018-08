München. (dpa) Die TSG Hoffenheim ist mit eine unglücklichen Niederlage in die 56. Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Beim FC Bayern München verlor das Team von Trainer Julian Nagelsmann mit 1:3 (0:1). Nationalspieler Thomas Müller brachte die Bayern in der 23. Minute vor 75.000 Zuschauern in Führung - es war das erste Tor der neuen Spielzeit.

Nach dem Ausgleich der TSG durch den Ungarn Adam Szalai (58. Minute) sorgten Torjäger Robert Lewandowski durch einen umstrittenen Foulelfmeter (82.) und Arjen Robben in der Nachspielzeit (90.+1) für die Entscheidung. Für die Bayern war es der sechste Sieg in einem Eröffnungsspiel in Serie.

Knackpunkt des Spiels war der Elfmeter-Treffer durch Lewandowski. Im ersten Versuch war der Pole noch an 1899-Torwart Oliver Baumann gescheitert. Arjen Robben traf im Nachschuss, war aber wie einige Hoffenheimer zu früh in den Strafraum gelaufen.

Nach Videobeweis ließ Schiedsrichter Bastian Dankert den Strafstoß wiederholen. Der war nach einem vermeintlichen Foul an Franck Ribéry generell sehr fragwürdig gewesen.

Das sah auch Bayern-Coach Niko Kovac so. Im Interview mit dem ZDF sagte er: "Ich hätte den Elfmeter nicht gegeben."

So reisen die Hoffenheimer nach einer starken Leistung ohne Punkte zurück in den Kraichgau. Am kommenden Samstag soll es dann im Heimspiel gegen den SC Freiburg mit dem ersten Saisonsieg klappen