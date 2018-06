Zuzenhausen. (mare/dpa) Hammer-Auftakt für Hoffenheim: 1899 eröffnet die Bundesliga-Saison 2018/19 mit dem Spiel beim FC Bayern München, schon am vierten Spieltag kommt Borussia Dortmund in die Rhein-Neckar-Arena nach Sinsheim. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekannt. Die neue Spielzeit startet am Freitag, 24. August, in der Münchner Allianz-Arena.

"Ich finde, es ist ein sehr schöner Auftakt", sagte Hoffenheims Coach Julian Nagelsmann. Die Begegnung am Freitagabend (20.30 Uhr) wird live im ZDF sowie im Eurosport Player bei Eurosport 2 HD Xtra übertragen.

Gegen den amtierenden Meister rechnet sich Nagelsmann einiges aus. "Ich glaube, Bayern ist vielleicht zu Beginn nicht ganz so stark wie sie es im Laufe der Saison werden. (...) Sie kommen mit vielen Nationalspielern aus der Vorbereitung, da sind die Chancen vielleicht ein bisschen größer als im Laufe der Saison", sagte Nagelsmann. Für die TSG sei es eine sehr schöne Sache, an einem Freitagabend-Eröffnungsspiel dabei sein zu dürfen.

Das erste Heimspiel für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann steigt am zweiten Spieltag gegen den SC Freiburg. Am dritten Spieltag muss "Hoffe" dann wieder auswärts bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf antreten.

Die weiteren Gegner zum Runden-Auftakt sind dann der BVB (H) und Hannover 96 (A). Ein brisantes Duell gibt es am 6. Spieltag: Dann gastiert Julian Nagelsmanns neuer Klub RB Leipzig in Sinsheim.

