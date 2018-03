Rund 24 000 Zuschauer sahen den Hoffenheimer 4:2-Heimsieg gegen Mainz 05 live in der „WIRSOL Rhein-Neckar-Arena“. Mit einigen Besuchern hat die „Rhein-Neckar-Zeitung“ nach dem Abpfiff gesprochen und dabei in viele glückliche Gesichter geblickt. „Hauptsache mal wieder gewonnen,“ fassten Larissa aus Sinsheim und Yvonne aus Heilbronn wohl die Stimmungslage vieler TSG-Anhänger gut zusammen. In den vorangegangenen 90 Minuten boten die beiden Teams den frierenden Zuschauern eine abwechslungsreiche Partie mit dem besseren Ende für die Gastgeber. „Es war mal wieder wichtig zu gewinnen, sonst wäre es langsam brenzlig geworden,“ sagte Laura aus Hüffenhardt.

Zwar mussten die Mannen von Julian Nagelsmann wieder einmal zwei Gegentore hinnehmen, entschädigten die eigenen Fans allerdings auch mit vier eigenen Treffern. „Hinten drin sind wir einfach offen momentan, aber zum Glück machen wir selbst viel nach vorne und schießen auch die Tore,“ so Julian aus Schefflenz, der einen „vom Spielverlauf her absolut verdienten Heimsieg“ gesehen hatte, Die Gäste aus Mainz erwiesen sich dabei als „dickes und mühsames Brett,“ so Klaus und Uli aus Rauenberg, die ebenfalls „Schwachstellen hinten drin“ gesehen hatten. „Wir sind momentan einfach nicht so sattelfest wie noch im letzten Jahr. Deswegen waren das ganz wichtige drei Punkte.“

In die gleiche Kerbe schlug auch Marco aus Heidelberg: „Am Ende zählen nur die drei Punkte, der Spielverlauf ist zweitrangig.“ In der derzeitigen Situation, nach dem 22. Spieltag, ginge es nur noch darum „dran zu bleiben um am Ende noch die Chance zu haben unter die Top Sechs zu kommen. Es ist egal wer der Gegner ist, das Spiel war nicht perfekt aber wir haben den Sieg geholt.“

Bei der Frage nach dem Spieler des Spiels in einer „geilen Truppe“, wie Sven aus Öhringen sagte, waren sich die Fans nicht ganz einig. „Ich fand Szalai heute sehr gut, er hat sich oft durchgesetzt und zwischendrin auch die Fans angepeitscht,“ empfand Laura, Julian sah das etwas anders. „Ich würde eher Kramaric als Besten sehen, Szalai hatte in der ersten Halbzeit die eine oder andere unglückliche Szene. Aber auch Gnabry fand ich heute richtig stark.“ Einen ähnlichen Blick auf das Spiel hatten Klaus und Uli. „Gnabry war heute auf ungewohnter Position richtig stark, Szalai und Kramaric sehen wir auf einem Level.“ Diese diplomatische Haltung teilten die beiden mit Larissa und Yvonne „Wir finden, Szalai und Kramaric haben beide gut gespielt.“