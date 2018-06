Sinsheim. (dpa) Nach dem zweiten Sieg unter Jung-Trainer Julian Nagelsmann wittert 1899 Hoffenheim Morgenluft im Abstiegskampf, der FC Augsburg rückt der gefährlichen Zone dagegen wieder näher. Die Kraichgauer feierten am Mittwochabend ein verdientes 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Bayern und träumen weiter von einer nächsten Saison in der Fußball-Bundesliga. Mark Uth rettete der Mannschaft des jüngsten Liga-Trainers mit seinem Treffer in der 81. Minute drei Punkte. Kevin Volland hatte seine zweite Chance in der munteren Partie zur Führung (25. Minute) genutzt, Paul Verhaegh glich noch vor der Pause mit einem stark umstrittenen Handelfmeter aus (40.). Die TSG-Truppe konnte auch nach dem vierten Spiel unter Nagelsmann nicht auf den Relegationsplatz klettern und steht im Derby beim VfB Stuttgart am Samstag wieder unter Druck.