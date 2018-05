Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Der junge Mann strahlt Zuversicht aus – es ist das, was sie bei der TSG 1899 Hoffenheim so dringend benötigen. Julian Nagelsmann (28), Nachfolger des Trainer-Seniors Huub Stevens, präsentiert sich wie ein Gegenentwurf des „Knurrers von Kerkrade“. Redegewandt, auskunftsfreudig, mutig und offensiv stellt er sich seiner neuen Mammut-Aufgabe, die sich auf den ersten Blick signifikant von seinen bisherigen Tätigkeiten als Jugendtrainer (U 16, U 17 und U 19) unterscheidet. In den vergangenen Jahren begleitete, forderte und förderte Nagelsmann die „Sterne“ von morgen und übermorgen im Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion, nun muss und will er mit gestandenen und mitunter eigenwilligen Profis eine knifflige Rettungsmission auf Bundesliga-Niveau starten, die nach dem glücklichen 1:1 beim unmittelbaren Konkurrenten Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 fortgesetzt wird.

Letztmals saß der gebürtige Landsberger am 23. Mai 2013 in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena auf der Bank – als Co-Trainer von Vorvorgänger Markus Gisdol. „Hoffe“ gewann in der Relegation mit 3:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Knapp 33 Monate später folgt nun also die Heimpremiere als Chef – die zweite Nagelprobe für das Team unter seiner Regie. Die Gesamtsituation ist verdammt ernst, aber nicht hoffnungslos. „Es ist nicht hilfreich, künstlich Druck auf die Mannschaft aufzubauen. Die Spieler machen sich selbst genug Druck“, sagt Nagelsmann am Donnerstag bei der etatmäßigen Pressekonferenz, „für mich geht es darum, die Blockaden in ihnen zu lösen.“ Vor acht Tagen hat Nagelsmann den Tabellenvorletzten von Stevens übernommen. Bilder verfestigen sich zusehends in seinem Kopf, er hat viele Einzelgespräche geführt („Grundsätzlich bin ich ein kommunikativer Typ“), sei dabei auf gegenseitige Offenheit gestoßen. „Es geht darum, eine Grundformation zu finden und nicht jede Woche neue Dinge einzustudieren“, so Nagelsmann zur generellen Marschroute.

Innenverteidiger Niklas Süle hat ihm „einen guten Switch zwischen Arbeit und Spaß“ bescheinigt. „Zu verspannt sollte man nicht sein“, meint „JN“ scheinbar beiläufig. Die Hauptprotagonisten sollen in den Einheiten auch mal kicken bzw. zocken, bei aller Ernsthaftigkeit sei auch „nötige Lockerheit“ angesagt.

Gegen die formstarken Mainzer (drei Siege in Serie) kann Nagelsmann bis auf Winterneuzugang Andrej Kramaric (Gelb-Rot-Sperre) aus dem Vollen schöpfen. Personelle und taktische Details will er indes nicht verraten – es könnte den „Nullfünfern“ nützen. „Da treffen zwei sehr laufstarke Teams aufeinander, ich erwarte eine intensive Begegnung mit hohem körperlichem Verschleiß“, glaubt Offensiv-Verfechter Nagelsmann.

Für ihn selbst ist der Kalender prall gefüllt. Deshalb hat er Interviewanfragen erst mal hinten angestellt. Bis Mitte März will Nagelsmann seine Fußball-Lehrer-Lizenz unter Dach und Fach bringen. Am Dienstagvormittag hat er die schriftliche Prüfung in Physiologie absolviert, die Klausuren in Psychologie, Fußball-Lehre und Ernährungslehre stehen noch aus.

Das Pendeln zwischen der Sportschule in Hennef und dem Trainingszentrum Zuzenhausen hält sich in Grenzen. Dennoch treffen bei Nagelsmann fortan Theorie und Praxis in geballter Form aufeinander. Den simulierten Abstiegskampf im Rahmen der Ausbildung gibt es nicht mehr – seit 11. Februar ist er in der Realität des schnelllebigen Bundesliga-Geschäfts angekommen.

„Menschen machen Marken“ – so heißt der Leitspruch der Agentur „projekt b“, zu deren Klienten Nagelsmann gehört – wie u.a. Jürgen Klopp, André Schubert oder auch Ex-TSG-Trainer Holger Stanislawski. Geschäftsführer Marc Kosicke hat den Profitrainer-Vertrag für Nagelsmann bis 2019 mit ausgehandelt.

Der eloquente, zielstrebige Oberschwabe taugt zum Markenbotschafter. Das wurde gestern deutlich, als TSG-Pressesprecher Holger Kliem und Nagelsmann gemeinsam das Sondertrikot gegen Mainz und das ebenfalls käuflich zu erwerbende T-Shirt mit dem kämpferischen Motto „Alle gegen einen – Alle gegen den Abstieg“ vorstellten. Eine Kampagne, die nach einem i-Tüpfelchen auf dem Sinsheimer Rasen schreit. Bislang sind allerdings noch 6 000 Karten zu haben – auch unter Nagelsmann muss die Hoffenheimer Mannschaft in Vorleistung gehen. Zumal es geradezu fatal wäre, den jugendlich wirkenden Hoffnungsträger mit Heilsbringer-Attitüden zu überschütten.

Nein, Nagelsmann hat schlichtweg eine faire Chance verdient. Wenn er seine Zuversicht, sein Selbstbewusstsein und Selbstverständnis aufs TSG-Team übertragen kann, dann ist vieles möglich. Seriöse Prognosen sind aber vor dem 22. Spieltag in Sachen „Hoffe“ unter Nagelsmann nicht drin – am Ende zählen neben Positivdenken nur Ergebnisse.