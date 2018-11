Von Martin Sonnleitner

Hamburg. Ein Shanty-Chor sorgte mit dem Hit "La Paloma Blanca" schon vor dem Anpfiff des Pokalspiels zwischen dem USC Paloma und der TSG 1899 Hoffenheim für gute Stimmung. Es nützte den Hamburger Oberligafußballern nichts, der Bundesligist gewann erwartungsgemäß hoch mit 9:0 (7:0).

Die Gastgeber aus Hamburg hatten sich am Sonntag im Stadion an der Hoheluft pflichtgemäß bereits eine Viertelstunde vor dem großen Favoriten aus der Bundesliga aufgewärmt gehabt. Auf dem Platz staffelten sie sich mit einer Fünferkette. In der ersten Minute wurde Gäste-Kapitän Eugen Polanski dann gleich hart rangenommen, TSG-Trainer Markus Gisdol, der gestern seinen 45. Geburtstag feierte, verließ sauer die Coachingzone. Zwei Minuten später wurde es erstmals laut im mit 4750 Zuschauern ausverkauften Stadion: Palomas Christoph Wegner und Visar Galica überbrückten clever per Doppelpass das Mittelfeld und brachten den Ball in den Strafraum der Kraichgauer. Das war es zunächst einmal mit der Renitenz der "Tauben", wie sie an der Elbe genannt werden. Hoffenheim agierte zunehmend clever und drängte die Palomisten weiter in ihre eigene Hälfte. Tarik Elyounoussi stand plötzlich frei vor dem Gehäuse des USC-Schlussmannes Yannik Jonas und traf zum 1:0 (9. Minute).

TSG-Keeper Oliver Baumann verbrachte bei seinem ersten Pflichtspieleinsatz für Hoffenheim hingegen einen entspannten Nachmittag. Mit Roberto Firminho, Andreas Beck und Sejad Salihovic fehlten zwar drei wichtige Stammkräfte. Dennoch war früh klar, dass es hier um ein Pflichtprogramm ging: Ermin Bicakcic (17.) und Sven Schipplock erhöhten früh auf 3:0. Die Textzeile "... einmal wird es vorbei sein" im "Paloma"-Lied, war für die Paloma-Kicker schnell Realität geworden. "Wir haben in der ersten Hälfte viel Tempo im Spiel gehabt", sagte hernach Polanski.

Zwar wurde jeder Ball der in Strafraumnähe Hoffenheims kam, von den Hamburger Fans lautstark gefeiert, dennoch war auch viel Respekt dabei, immerhin agieren die Gäste vier Klassen höher. Die Gisdol-Elf überzeugte denn als gestandenes Bundesliga-Team. Das 4:0 und 5:0, mit einem strammen Schuss aus elf Metern, erzielte erneut Schipplock (29., 34), der Kantersieg war eine Minute später verbrieft, als Sturmpartner Adam Szalai traf. Es war der erste Pflichtspieltreffer des Ungarn für die TSG.

Oft werden Sensationen erwartet, doch es ist auch Pokal-Realität, dass die Amateure kaum in die Hälfte des Gegners gelangen. Klassisch auch folgende Szene: Jonas konnte einen Kim-Freistoß zwar eben noch parieren, doch abermals war Schipplock zu Stelle: 7:0, sein vierter Treffer. Zur Halbzeit ließ sich, auch wenn es für die TSG ein Muster ohne viel Wert war, feststellen: Die Hoffenheimer sind gerüstet für höhere Aufgaben.

Der Rest war Formsache, Schipplock traf zum 8:0 (54.), ehe der Torhungrige gegen Anthony Modeste (62.) ausgewechselt wurde, der das 9:0 erzielte (90.). Später sagte er: "Es tut gut als Stürmer zu treffen, egal gegen wen es geht." Trainer Gisdol lobte: "Wichtig ist, dass du sehr fokussiert bist, wenn es gegen einen kleinen Gegner geht. Das ist uns gut gelungen." Insgesamt sah er eine "stabile Leistung über das gesamte Spiel."

Paloma kann sich trösten, dass immerhin 140 000 Euro Antrittsgeld vom DFB in die Klubkasse gespült wurden. Einiges war für einen witzigen Imagefilm, der im Internet reüssierte, draufgegangen, auch ansonsten waren es lustige Wochen im Vorfeld rund um das Geschehen bei den Barmbekern gewesen. Der Text des zweiten Shantyliedes hatte "In Hamburg sagt man Tschüss" gelautet. Es war ironisch gemeint.