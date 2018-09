Trainer Gisdol will vor der englischen Woche die Trainingsbelastung reduzieren. Foto: dpa

Zuzenhausen. Trainer Markus Gisdol ist vor dem sechsten Spieltag noch auf der Suche nach dem taktischen Gleichgewicht seines Bundesliga-Teams. In der Partie am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg will der 44-Jährige wieder mehr Offensivdrang sehen - und trotzdem gut verteidigen. «Wir wollen frech spielen mit der notwendigen Stabilität hinter dem Ball», sagte Gisdol. «Wir können gegen solche Gegner nur bestehen, wenn wir mit einer ausgeprägten Schwarmintelligenz funktionieren.»

Beim glücklichen 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach habe zuletzt das Verteidigen sehr im Mittelpunkt gestanden, gestand der TSG-Coach. Sein Team habe aber bewiesen, dass es die Lehren aus dem 2:6 in Stuttgart gezogen hat: «Unser Spiel nach vorne war am Anfang fantastisch, aber nach hinten und bei eigenem Ballbesitz haben wir etwas zu entblößt gestanden. Dann ist es auch eine natürliche Reaktion, dass der Pegel in die andere Richtung ausschlägt.»

Hoffenheim stellt mit bisher 14 Treffern nach Dortmund (15) die beste Offensive der Liga, allerdings mit 13 Gegentoren auch die zweitschwächste Defensive.

Einige TSG-Profis haben mit Blessuren zu kämpfen. Stürmer Anthony Modeste und Mittelfeldspieler Sebastian Rudy (beide Wadenverletzung) konnten bis Donnerstag nicht mit der Mannschaft trainieren, dennoch rechnet Gisdol in Wolfsburg mit ihnen. Auch Verteidiger Fabian Johnson hat unter der Woche nur regenerativ trainiert. Roberto Firminos Rückkehr nach einem Teilabriss des Außenbandes im Knöchel ist noch fraglich.

Gisdol hat die Trainingsbelastung daher reduziert, «um ausgeruht in die englische Woche gehen können». Am nächsten Dienstag erwartet Hoffenheim Energie Cottbus zum Zweitrundenspiel im DFB-Pokal, am Samstag darauf geht es gegen Schalke 04. (dpa)