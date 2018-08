Zuzenhausen/Kaiserslautern. Nach dem positiven Adrenalinstoß von Dortmund beschwören sie in Hoffenheim wieder einen neuen, alten Geist. «Die Leute haben die Liebe zu ihren Spielern wiederentdeckt. Es ist uns in den ersten Wochen gelungen, ein paar Sympathien zurückzugewinnen», sagte Hoffenheims Trainer Markus Gisdol, nachdem er am Sonntag im Trainingszentrum von Zuzenhausen mit seiner Mannschaft von rund 300 Anhängern gefeiert worden war. Hintergrund Weitere Artikel zum Thema

















Der Club spendierte spontan 100 Liter Freibier, die Profis machten die Welle mit den Fans - die Riesenerleichterung war nach dem Last-Minute-Sprung auf den Relegationsplatz fast greifbar. «Das scheinbar Unmögliche ist passiert», kommentierte Mäzen Dietmar Hopp den 2:1-Sieg bei Borussia Dortmund vom Samstag, durch den die Kraichgauer erstmals seit dem 22. Spieltag die direkten Abstiegsränge verließen.

In den beiden Relegationsspielen gegen den 1. FC Kaiserslautern hat die TSG nun am Donnerstag und Montag die völlig unverhoffte Gelegenheit, eine turbulente Saison mit vier verschiedenen Trainern, drei Managern und zahlreichen Fehleinkäufen doch noch zu einem positiven Ende zu bringen. «Wir sind sehr dankbar für die Chance, die Relegationsspiele bestreiten zu dürfen und sehen diesen voller Zuversicht entgegen», sagte Hopp.

Der Milliardär erlebte das Hitchcock-Finale des letzten Spieltages daheim, um sich die Dortmunder Schmähungen zu ersparen. Vor dem Fernseher erlebte der 73-Jährige, wie Sejad Salihovic mit seinen beiden verwandelten Foulelfmetern (77. Minute, 82.) das frühe 0:1 durch Robert Lewandowski (6.) wettmachte und Schiedsrichter Jochen Drees in der dramatischen Nachspielzeit den Dortmunder Ausgleich nach langen Diskussionen doch zurücknahm.

«So ein Adrenalin hatte ich glaube ich noch nie im Körper», sagte Hoffenheims Angreifer Sven Schipplock nach den Turbulenzen im mit 80 645 Zuschauern ausverkauften westfälischen Fußball-Tempel. Den Schub aus diesem «unvergesslichen Erlebnis» (Andres Beck) wollen die Kraichgauer nun in die beiden Entscheidungsspiele mitnehmen. «Wir spielen gegen einen Zweitligisten, deswegen sind wir Favorit», sagte Matchwinner Salihovic selbstbewusst. «Wir müssen diese Spiele gewinnen, alles andere wäre nicht akzeptabel.»

Da ist es also wieder, jenes Hoffenheimer Selbstvertrauen, mit dem der Club nach dem Aufstieg vor fünf Jahren durch die erste Bundesliga-Saison rauschte. Doch Erfolgsgarant Gisdol war schnell wieder darum bemüht, die Konzentration auf das Wesentliche zu lenken. «Wenn wir jetzt nur von dem Klassenerhalt sprechen, aufhören Fußball zu spielen und irgendeinen Stiefel zusammenkicken, dann haben wir gar keine Chance», mahnte der Nachfolger von Marco Kurz. «Es ist noch ein langer, steiniger Weg.»

Schließlich dürfte die Atmosphäre in den beiden Duellen mit dem 1. FC Kaiserslautern ähnlich aufgeladen sein wie in Dortmund. «Hoffenheim vernichten», stand am Sonntag auf einem Transparent in der Lauterer Fankurve, es wird hoch hergehen zwischen dem Traditionsclub aus der Pfalz und dem Emporkömmling aus dem Kraichgau.

Beim FCK hätten sie lieber Fortuna Düsseldorf als Gegner gehabt, Trainer Franco Foda hatte die Rheinländer am Samstag extra noch einmal in Hannover unter die Lupe genommen. «Kaum jemand hatte das den Hoffenheimern noch zugetraut. Vom Psychologischen her werden sie deshalb viel Selbstvertrauen mitnehmen», sagte FCK-Vorstandsboss Stefan Kuntz.

Die Hoffenheimer seien «absoluter Favorit», meinte Foda. «Das ist ein Bundesligist mit einem Riesenbudget.» Dennoch gehen auch die «Roten Teufel» den Showdown trotz des 1:2 am letzten Spieltag gegen den FC St. Pauli mit Zuversicht an. «Wenn wir zweimal unsere Leistung abrufen, können wir sie besiegen», sagte Foda. (dpa)