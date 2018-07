Heidelberg. (enze/dpa) Wenn die TSG 1899 Hoffenheim an diesem Sonntag (13 Uhr) die Bundesligasaison 2014/15 mit einem öffentlichen Training eröffnet, dürfte Chefcoach Markus Gisdol den Fans auch seinen neuen Wunschstürmer präsentieren: Adam Szalai kommt nach Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung vom FC Schalke 04 in den Kraichgau. Die TSG bestätigte den Transfer am Freitagnachmittag. Der unterschriebene Vertrag soll bis zum 30. Juni 2018 laufen.

Der 26 Jahre alte ungarische Nationalspieler war im vergangenen Sommer vom FSV Mainz 05 für 8,5 Millionen Euro Ablösesumme zu den Königsblauen gewechselt, stand aber in der Rückrunde nur zweimal in der Startelf, weil WM-Teilnehmer Klaas-Jan Huntelaar nach langer Verletzungspause wieder auf Torejagd gehen konnte. Szalai, der bei Schalke 04 noch einen Vertrag bis Juni 2017 hat, soll rund sechs Millionen Euro Ablöse kosten. Offiziell gab es keine Bestätigung für diese Summe, da beide Vereine Stillschweigen vereinbart haben. "Es war keine einfache Situation für Adam, er hatte sich mehr Einsatzzeit als in der vergangenen Saison gewünscht", erklärte Schalkes Sportvorstand Horst Heldt. "Und obwohl er nicht immer zum Zuge kam, hat er doch einige sehr wichtige Treffer für Schalke erzielt. Wir wünschen ihm für seine sportliche Zukunft viel Erfolg."

Szalai wäre die fünfte Verstärkung für Hoffenheim - nach Torhüter Oliver Baumann (SC Freiburg), die Verteidiger Ermin Bicakcic (Eintracht Braunschweig) und Jim-Su Kim (Albirex Niigata) sowie Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler (Eintracht Frankfurt).

Derweil konnte "Hoffe" Altlastenprobleme lösen. So einigte sich die TSG mit dem italienischen Erstligisten FC Parma, die Ausleihe von Afriyie Acquah, 22, um eine weitere Saison zu verlängern. Der ghanaische Nationalspieler, der bei der WM in Brasilien im Vorrunden-Spiel gegen Portugal (1:2) zu einem Kurzeinsatz kam, besitzt in Hoffenheim noch einen Vertrag bis Juni 2017. Zudem wird der peruanische Nationalspieler Luis Advíncula auch in der nächsten Saison in der Primera Divisíon seines Heimatlandes für Sporting Cristal Lima spielen.