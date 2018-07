Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Von der Schaltzentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der Frankfurter Otto-Fleck-Schneise gab es am gestrigen Donnerstag kein Dementi. Und wie die RNZ aus zuverlässiger Quelle des Kraichgauklubs erfuhr, hat sich die kuriose Geschichte exakt so zugetragen. Hoffenheims Stürmer Kevin Volland, 22, wurde nach den Ausfällen von André Schürrle, Christoph Kramer und Mesut Özil kurzfristig von Bundestrainer Jogi Löw am Dienstagvormittag zur A-Nationalmannschaft gerufen und sollte für das EM-Qualifikationsspiel gegen Irland (1:1) sogar nachnominiert werden.

Volland fuhr demnach von Düsseldorf nach Essen, trainierte mit der Löw-Elf und schien der U 21, deren Kapitän er bekanntlich ist, für die Partie gegen die Ukraine (2:0) auszufallen. Es folgte jedoch seitens des DFB die Rolle rückwärts. Denn wie sich herausstellte, hätte die Nachnominierung von Volland bis spätestens 24 Stunden vor dem Anpfiff, also am Montagabend um 20.45 Uhr, erfolgen sollen. So schreiben es die Uefa-Regeln vor, die den DFB-Verantwortlichen offensichtlich nicht bekannt waren.

Ein peinlicher Fehler, der zum Fehlstart des Weltmeisters in der EM-Qualifikationsgruppe D passte. Volland reiste zurück nach Düsseldorf zum "Farmteam" von Trainer Horst Hrubesch, um abends im neuen und schmucken Essener Stadion aufzulaufen. Volland gelang das 1:0 (89.) gegen die überforderten Ukrainer. Es ließe sich nunmehr endlos spekulieren, ob er fürs A-Team getroffen hätte, was unterm Strich wesentlich wertvoller gewesen wäre.

Anfang Juni hatte Vollblutstürmer Volland bereits eine böse Überraschung erlebt, als er von Löw gemeinsam mit Marcel Schmelzer und Shkodran Mustafi aus dem WM-Kader für Brasilien gestrichen wurde. Spätestens nach dem tragischen Aus für Marco Reus, der sich bei der 6:1-Generalprobe in Mainz gegen Armenien verletzt hatte, rechneten die Experten damit, dass Volland mit an den "Zuckerhut" fliegen würde. Weit gefehlt, der Bundes-Jogi entschied sich für den recht unbekannten Verteidiger Mustafi. Trotz des jüngsten Missgeschicks: Die Chance für den Linksfuß aus dem Allgäu wird kommen - vielleicht schon am 14. November (20.45 Uhr) in Nürnberg gegen Fußball-Zwerg Gibraltar. Der ideale Aufbaugegner für Jogis wackelnde Jungs, der ideale Einstieg für Perspektivkraft Volland.

A-Länderspiele würden jedenfalls den Marktwert der Hoffenheimer Zugpferde Volland und Roberto Firmino weiter nach oben treiben. Laut transfermarkt.de liegt dieser aktuell bei 25 Millionen (Firmino) und 20 Millionen Euro (Volland). Beide haben ihre Verträge im Kraichgau bis 2017 verlängert und sollen unter keinen Umständen vor dem Saisonende verkauft werden. Manager Alexander Rosen sagte in der Länderspielpause: "Ich bin mir relativ sicher, dass beide Spieler ihre Karriere nicht bei der TSG beenden werden. Klar ist aber auch, dass wir hier von Marktwerten reden, die deutlich im achtstelligen Bereich liegen, das heißt, irgendwann wird ein Transfer zwangsläufig ein Thema sein, aber nicht kurzfristig." Zu dieser Position passt es, dass TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp Anfang dieser Woche im kicker die finanzielle Eigenständigkeit von "Hoffe" ab der kommenden Spielzeit 2015/2016 in Aussicht stellte. "Wir haben noch mit Altlasten zu kämpfen. Ich bin aber optimistisch, dass wir schon in der nächsten Saison dieses Ziel erreicht haben werden", konstatierte der Geldgeber, der für das abgelaufene Geschäftsjahr wohl noch einmal mit einem zweistelligen Millionendefizit planen muss.

Für Volland und Co. geht die Hinrunde am Sonntag (15.30 Uhr) bei Bundesliga-Dino Hamburger SV weiter. Frohe Kunde: Bosniens Nationalspieler Ermin Bicakcic (Muskelverletzung, grippaler Infekt) steht optional zur Verfügung. "Ich bin wieder fit, bin bereit, kann spielen. Der Trainer entscheidet", so Bicakcic. Solch eine schmale Auskunft hätte auch vom DFB kommen können ...