Von Frank Enzenauer

San Pedro del Pinatar. Roberto Firmino Barbosa de Oliveira, kurz Firmino, denkt nicht an Abschied. Noch nicht, jetzt nicht. Sagt er - und lächelt charmant. Deutschunterricht nimmt er weiterhin, seine Kenntnisse in der schwierigen, für einen Brasilianer hart klingenden Sprache möchte er vertiefen. Obwohl ein baldiger Landeswechsel zu vermuten ist, und in der Szene allgemein erwartet wird. Neben Juniorennationalstürmer Kevin Volland ist Firmino, 22, der begehrteste Profi der TSG 1899 Hoffenheim, der Spieler mit den besten Karrierechancen. "Ich mache mir keinen großen Kopf über die Zukunft, ich habe Vertrag bis 2015", sagt er, der nette Diplomat, im RNZ-Gespräch während des Trainingslagers in Südspanien.

Die Zahlen sprechen für sich: Acht Bundesliga-Tore hat der feinsinnige Mittelfeldtechniker in der Vorrunde geschossen, obendrein vier Treffer im DFB-Pokal erzielt. Dies hat seinen Marktwert auf elf Millionen Euro hochgetrieben, solch eine Offensivbilanz weckt Begehrlichkeiten. Bereits im vergangenen Sommer soll der spanische Spitzenklub Atlético Madrid Abwerbungsversuche unternommen haben, im November war Lokomotive Moskau an Firmino dran. "Njet", hieß es damals aus Hoffenheim. Freilich bleibt ein Transfer zu irgendeinem Neureichen nach Russland denkbar - nach dieser Spielzeit. "Die Kälte ist natürlich nicht so schön für einen Brasilianer", sagt Firmino. Er muss grinsen: "Aber wer weiß schon ..."

Er ist ein Luxusspieler. Ein fußballerisches Juwel, feingeschliffen seit Januar 2011, als der Jüngling von Figueirense FC in den Kraichgau gekommen war. An guten Tagen dribbelt er seine Gegenspieler schwindlig, an schlechteren verfällt er in Passivität. Doch überwiegend ist er schillernd. Auch außerhalb des Rasens. Zwei Brillies kleben an den Ohren, seine Haare hat er sich im Winterurlaub in seiner Heimat blondieren und megamodisch schneiden lassen, tätowiert ist er von oben bis unten: "Deus" (Gott) ziert seinen Hals, eine Krone, ein vierblättriges Kleeblatt und ein roter Stern sind zu sehen, und auf den Fingerknöcheln wird "Love" angezeigt. "Er probiert halt öfter gern' was Neues aus", erklärt Hoffenheims brasilianischer Betreuer und Übersetzer Cesar Thier. Er ist ein Firmino-Fan: "Total klasse, wie er sich entwickelt hat!" Auch den Menschen hinter dem Sportler mag Thier: "Roberto wirkt nach außen schüchtern, ist aber ein lebenslustiger Typ. Und er hat ein unheimlich großes Herz."

Darin ist Platz für Träume. Die Teilnahme an der Heim-WM in diesem Sommer wäre der Glücksbringer schlechthin. Doch Firminos Glaube daran ist gering, nur noch "eine kleine Hoffnung" hat er, für sein Brasilien weltmeisterlich spielen zu dürfen. Realistisch scheint dagegen, dass er ins Olympia-Team für "Rio 2016" berufen wird.

Firmino will sich anstrengen. Gibt zu, "überall ein bisschen" Steigerungsbedarf zu haben: in punkto Schnelligkeit, Technik, Taktik, Torabschluss, Athletik. Dafür mutet sich der Schmächtige Sonderschichten im Kraftraum zu.

Auch ohne seinen besten Freund, den Ball, verliert er nicht seine gute Laune. Scherzend dreht er Runden beim Nachmittagstraining in der Pinatar Arena, sogar Puste zum Flachsen hat er. Und Bedenken, Hoffenheim könnte in der Rückrunde abermals in Abstiegsgefahr geraten wie in der fürchterlichen Vorsaison, wischt er leichterhand beiseite. Seine Empfehlung: "So schnell wie möglich Punkte holen - und dann kommen wir nicht in Bedrängnis." So einfach kann Fußball sein.