Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Es war einer der größten Aufreger in 51 Jahren Fußball-Bundesliga. Am späten Freitagabend des 18. Oktober 2013 köpfte Leverkusens Torjäger Stefan Kießling nach einer Ecke seines Mitspielers Castro in der 70. Minute aufs Hoffenheimer Tor. Einen kurzen Augenblick später lag der Ball im Netz. Kießling - sichtlich verdutzt - jubelte mit Verzögerung, denn nicht nur er konnte es kaum glauben, dass das Runde entgegen seiner Flugbahn doch noch den Weg ins Eckige gefunden hatte. Und tatsächlich: Ein Loch im Seitennetz sorgte dafür, dass das "Phantomtor" von Sinsheim quer durch die Republik heftiger diskutiert wurde, als die Frage, wie das künftige Kabinett nach der Bundestagswahl besetzt sein würde.

Kießling musste sich, allen voran in den sozialen Netzwerken, fortan verunglimpfen lassen. "Wiederholung", forderte das Fußball-Volk. Die Torlinientechnik müsse endlich kommen, waren sich Fritzchen Müller und "Kaiser" Franz Beckenbauer einig. Allein: Das DFB-Sportgericht hielt sich an die Tatsachenentscheidung, ließ nicht noch einmal anstoßen und Bayer heimste die drei Punkte (Endergebnis 1:2) dankend ein.

Etwas mehr als fünf Monate später haben sich die Gemüter vorm zweiten Saisonduell am Sonntag (17.30 Uhr, live in Sky) wieder beruhigt. "Das Spiel ist noch im Hinterkopf, ganz klar. Aber Rache kenne ich nicht", meinte Hoffenheims Trainer Markus Gisdol gestern und fügte hinzu: "Das wäre auch kein guter Ratgeber." Kießling hält den Ball noch flacher: "Ich werde in dieser Woche nichts sagen, zu keinem Thema", kündigte der Phantomschütze rechtzeitig an. Nach einer sechswöchigen Torflaute ist der von Bundestrainer Jogi Löw ungeliebte Blondschopf trotz seines jüngsten Treffers in München einsilbig geworden.

Kein Wunder, denn mit vergleichsweise bescheidenen elf Toren nach 25 Spieltagen hat der Schlaks sogar zweimal weniger getroffen, als Hoffenheims viel umworbener Brasilianer Firmino. Deswegen ließ Leverkusens Trainer Sami Hyypiä den von 1899 ausgeliehenen Eren Derdiyok zuletzt öfter mal ran - mit durchwachsenem Erfolg. Doch Vorsicht: Gegen den Dorfverein hat der Pillenklub bisher immer die richtige Dosierung gefunden. In elf Erstliga-Partien siegten die Rheinländer zehnmal, nur ein einziges Remis erkämpfte sich "Hoffe". Im Vorjahr machten sich Kapitän Andreas Beck und Co. mit einer 0:5-Klatsche vom Bayer-Kreuz aus auf den Heimweg in den Kraichgau.

Egal, Markus Gisdol gibt sich vorm zwölften Vergleich trotzig: "Wir haben keine Angst vor Leverkusen, wir haben Respekt." Obwohl seine Mannschaft bereits am Mittwoch (20 Uhr) im Heimspiel gegen Hannover wieder ran muss, will er personell nicht "großartig taktieren" und das "bestmögliche Team" aufbieten. Es zeichnet sich jedoch ab, dass Abwehrstratege David Abraham (27) aufgrund seiner Oberschenkelprobleme erneut passen muss. Gerade der zweikampfstarke Argentinier ist kaum zu ersetzen.

In der BayArena werden 300 mitgereiste Fans den Tabellenzehnten anfeuern - und dabei ganz genau hinschauen, ob die Seitennetze diesmal dicht sind. Markus Gisdol jedenfalls hat von einem Phantomtor genug: "Das wünscht man sich nicht jede Woche."