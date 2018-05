Von Joachim Klaehn

Sinsheim. Letztes Heimspiel des Jahres, Adventszeit-Stimmung, ein bemerkenswertes Vorwort von "Hoffes" Mäzen Dietmar Hopp - am Samstag herrschte in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena ein besonderes Flair. Immer wenn die Bayern oder der BVB nationalen wie internationalen Glanz verbreiten, dann wird die Atmosphäre noch greifbarer, dichter und letztlich prickelnder. Das 2:2 (2:1) zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund vor zum zweiten Mal in dieser Saison ausverkauftem Haus (30.150 Zuschauer) bot alles, was man sich von einem hochklassigen Match erhofft. "Es war total rasant und temporeich", sagte TSG-Trainer Markus Gisdol zum Abspann eines dramaturgisch interessanten Spielfilms, "wir haben gegen unser fußballerisches Vorbild einen Punkt geholt. Wir sind superhappy, dass wir das geschafft haben."

Stolz und Genugtuung schwangen in seiner Stimme mit, denn als ob es noch eines allerletzten Beweises für die Positiventwicklung bedurft hätte, vorgestern lieferten ihn die Hoffenheimer auf eindrucksvolle Art und Weise.

So gab es hernach vom exaltierten BVB-Sportchef Jürgen Klopp Lob für den Dorfklub. "Hoffenheim war taktisch gut, sie sind zurück zu ihren Wurzeln und spielen richtig guten Fußball", befand Klopp und nutzte die Bühne der Pressekonferenz zu einer Gesamtschau der momentanen Dortmunder Schwierigkeiten und Befindlichkeiten. Bei seiner Borussia seien gegen "Hoffe" ja nur noch "zwei, drei Jungs aus dem Champions-League-Finale" dabei gewesen, übertrieb "Kloppo" leicht und doch ganz gezielt. Die Botschaft sollte lauten: Die Verletztenliste der Schwarz-Gelben ist kaum mehr zu ertragen und mit kompletter Mannschaft hätten wir euch weggeputzt. Klopp war genervt, gewissermaßen von "durchschnittlichen Gefühlen" umgeben und das hasst der erfolgsbesessene BVB-Motivator inzwischen ziemlich.

Gisdols Hinweis aufs "fußballerische Vorbild" wollte Klopp so nicht stehen lassen. Vielmehr konterte er mit einer gehörigen Portion Sarkasmus: "Klar, uns finden die Gegner richtig geil und glauben trotzdem, sie können uns schlagen. Das ist schon unangenehm." Die Bayern hingegen seien weniger Vorbild, dafür aber souveräner Tabellenführer. "Das ist irgendwie cooler", fauchte Klopp wie ein Tiger. Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit wird im Liga-Alltag tiefer. Und so grollte Klopp: "Was wir alles vergeben haben, das ist schon ein hartes Brot. Die Ruhe hat uns in den entscheidenden Momenten gefehlt."

Natürlich hätte der BVB dank einer besseren Staffelung im zweiten Abschnitt und einer höheren individuellen Qualität auch 5:3 oder gar 6:4 gewinnen können, doch unterm Strich war es das perfekte schiedlich-friedliche Ergebnis eines beidseitigen Erlebnisfußballs, womit sich alles Hypothetische um einen verdienten-unverdienten Gewinner oder Verlierer erübrigte. "Ich denke", sagte Eugen Polanski in den Katakomben, "beide Teams können mit dem 2:2 ganz gut leben." Stimmt, freilich fiel genau dies Hoffenheim wesentlich leichter als Dortmund ...

Bei feuchtkaltem Wetter war's ein herzerwärmendes Hoch und Runter - mit Torszenen en masse.

Die TSG hatte eine Schrecksekunde zu überstehen, als Reus' Treffer (10.) zu Recht wegen Lewandowskis Abseitsstellung die Anerkennung versagt blieb. Danach startete "Hoffe" furios durch, setzte gefährliche Konter und lag nach den wunderbar herausgespielten Toren von Sven Schipplock (17.) und Kevin Volland (37.) mit 2:0 in Front. Leider bedeutete ein folgenschwerer Patzer von Jens Grahl den Wendepunkt - Lewandowski bugsierte das Bällchen zu Aubameyang, der mutterseelenallein kurz vor der Pause zum 2:1 (44.) vollenden durfte.

In der zweiten Hälfte hatten sich die Kräfteverhältnisse endgültig verschoben. Die Dortmunder drückten mächtig, kamen durch Piszczek (67.) zum Ausgleich und demonstrierten ihren atemberaubenden Hochgeschwindigkeitsfußball. "Das ist unfassbar schwer. Man hat gesehen, welche Klasse die Dortmunder haben", sagte Innenverteidiger Jannik Vestergaard. Fahrlässig ging der BVB mit seinen Großchancen um, was am Ende den vielumjubelten Hoffenheimer Prestigeerfolg ermöglichte. Ein Punkt als Beleg fürs gestiegene Selbstbewusstsein - vor dem Ausklang am Samstag bei Aufsteiger und Schlusslicht Eintracht Braunschweig tat das gut.

Bereits im Vorfeld des aufregenden und durchweg intensiven Spiels hatte TSG-Boss Dietmar Hopp mit einem ungewöhnlichen, vorweihnachtlichen Vorwort im Stadionheft für mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Spiegel Online lagen die persönlichen Worte Hopps bereits am Freitagabend vor, diverse Radiosender übermittelten die Botschaften gleich mehrmals. Sie sollten zur Deeskalation beitragen - das angespannte Verhältnis der BVB-Fans zu "Hoppenheim" ist hinlänglich bekannt.

Insofern darf das 2:2 als passendes Resultat zum passenden Zeitpunkt eingeordnet werden. Oh du Friedliche - es gab am dritten Advent keine nennenswerten außersportlichen Vorfälle im letzten "Hoffe"-Heimspiel des Jahres.