Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Wettkampf, ob in der Bundesliga oder im DFB-Pokal, als prompte Chance zur Wiedergutmachung oder gar zur Seelenmassage? Schon nach dem bizarren und pointenreichen 4:4 (2:2) gegen Werder Bremen hatte Hoffenheims Cheftrainer Markus Gisdol, 44, offen eingeräumt, dass sein Jugend- und Panikorchester ein mentales Problem zu haben scheint. Dies ist auch kein Wunder - zu viele Punkte wurden inzwischen fahrlässigst verschenkt und der unglückliche Umstand einer Phantomtor-Debatte sowie Gegentreffer aus dem Kuriositätenkabinett haben wahrlich nicht zur allgemeinen Beruhigung beigetragen. "Wir sind schon am Ende der Fahnenstange angekommen, was die Verarbeitung und Verträglichkeit dieser Erlebnisse angeht", sagte Gisdol in den den Sinsheimer Stadionkatakomben und eine Mischung aus Wut und Niedergeschlagenheit schwang dabei in seiner Stimme mit.

Rund 44 Stunden nach dem "Schwimmbad-Kick", wie die Süddeutsche Zeitung treffend in ihrer Montagausgabe schrieb, hatte sich Gisdols Gemütslage bei der Pressekonferenz bereits merklich gebessert. Es hilft ja im Profisport auch nichts, all den vergebenen Chancen nachzutrauern und über die eigenen Unzulänglichkeiten seines anfälligen Kollektivs zu jammern, schließlich steht die nächste große Herausforderung gleich bevor. Im DFB-Pokal-Achtelfinale führt heute Abend (20.30 Uhr/Sky) "Hoffes" Weg zum FC Schalke 04. "Ich bin froh, dass wir gleich wieder spielen", gab sich Gisdol kämpferisch, "wir treten bei einem Champions-League-Klub in einem tollen Stadion an, wo es für uns nichts zu verlieren gibt."

Ein Pokalfight also zum Genießen? Gegen ein etwaiges Elfmeterschießen hätte der akribische Fußballlehrer aus Geislingen bei seiner erstmaligen Rückkehr in Gelsenkirchen nichts einzuwenden. Irgendwie würde eine spezifische Pokal-Dramaturgie mit Verlängerung und Elfmeter-Krimi zum darstellerischen Potenzial des Kraichgauklubs passen, wenngleich Gisdol selbst nach dem verrückten Hoch und Runter gegen Werder, mit der kaum mehr zu ertragenden Dimension eines doppelten Zwei-Tore-Vorsprungs, keine Entwarnung bezüglich seiner 1899-Wundertüte geben wollte oder konnte. "Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr in diesem Kalenderjahr 2013, ein normales Spiel abzuliefern", so Gisdol prognostisch. Wie dem auch sei: Eine Pokalsensation auf Schalke und eine folgerichtige Beteiligung bei der Auslosung des Viertelfinals am Samstag in der ARD-Sportschau (ab 18 Uhr) täte dem angeschlagenen Selbstvertrauen der TSG 1899 natürlich megagut.

Erwartungsgemäß vollzieht Gisdol heute - wie schon in der zweiten Runde beim 3:0 nach Verlängerung gegen den Zweitligisten Energie Cottbus - einen zentralen Personalwechsel. Ersatzkeeper Jens Grahl, 25, wird im Duell mit den Königsblauen das Hoffenheimer Tor hüten. "Die Arbeit von Jens soll sich lohnen", sagte Gisdol über seine Beweggründe. Unterdessen erteilte der Cheftrainer einem Torwart-Spektakel um die inzwischen umstrittene Nummer eins, Koen Casteels, eine klare Absage. "Wir haben keine Torhüterdiskussion - intern nicht", konstatierte Gisdol. Ein junger Kerl wie Casteels, 21, müsse durch eine schwierige Situation durch. Er sei sich sicher, dass der Belgier daran reifen werde.

Mit wilden Spekulationen seitens des Boulevards will sich Gisdol partout nicht beschäftigen. Ein Comeback des aussortierten Ex-Nationaltorwarts Tim Wiese, 31, ist für den Trainer nach wie vor ausgeschlossen. "Tim Wiese ist nicht Bestandteil unserer Mannschaft", meinte Gisdol klipp und klar.

Dennoch muss das leidige "Thema Wiese" rund um Hoffenheim möglichst schnell vom Tisch, sonst droht dem Dorfklub je nach Beruhigung oder Zuspitzung der sportlichen Lage die Wiedereröffnung einer Großbaustelle.

Kurzum: Die aktuelle Mannschaft steht gegenüber dem konsequent eingeschlagenen Kurs von Gisdol und Manager Alexander Rosen gehörig in der Pflicht. Rosen machte im Fachmagazin kicker zwei zentrale Aussagen: "Hoffe" habe kein Torwartproblem und abgesehen von der erfolgten Verpflichtung des Schweden Jiloan Hamad sei in der Winterpause "zum jetzigen Zeitpunkt kein weiterer Transfer geplant."

Die Halbwertzeit solcher Äußerungen ist im Fußballgeschäft bekannt. "Hoffes" Jugendensemble kann gegen Schalke, am Samstag in Frankfurt, zu Hause gegen Dortmund und zum Jahresabschluss in Braunschweig Gisdol, Rosen und Co. einen großen Gefallen tun - im Hinblick auf eine "ruhigere" Zukunft.