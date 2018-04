Von Heiko Schattauer

Sinsheim. Mit 34 hat er den Sprung in die Bundesliga geschafft: Michael Rechner, bis dato Koordinator in allen Torwartfragen im Nachwuchszentrum von 1899 Hoffenheim, ist seit Anfang des Jahres Torwarttrainer bei den Profis. "Das ist natürlich eine große Chance für mich", erklärt Rechner, gerade mit dem Bundesligateam aus dem Trainingslager in Südafrika zurückgekehrt.

Während die Aufmerksamkeit zuletzt den erfreulichen Auftritten der Gisdol-Truppe und der Vertragsverlängerung von Manager Alexander Rosen galt, lief der Torwarttrainer-Wechsel weitestgehend geräuschlos. Bei 1899 spricht man diesbezüglich von einem "abgesprochenen Wechsel": Michael Rechner, bisher für die Keeper der U23 und U19 verantwortlich, übernimmt das Training von Oliver Baumann und Co. Sein Vorgänger und langjähriger Weggefährte Zsolt Petry, 48, trainiert aktuell die Nachwuchskeeper aus dem U-Bereich der TSG.

Im November und Dezember war Michael Rechner, der einst seine ersten Sprünge als Torwart bei der SV Schefflenz (Fußballkreis Mosbach) gemacht hat, bereits vertretungshalber als Torwarttrainer bei den Profis aktiv - nachdem sich Petry einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. Im Trainingslager in Südafrika trug dann der 34-jährige Odenwälder die Verantwortung für die Trainingsarbeit und Weiterentwicklung der Hoffenheimer Bundesligakeeper. "Wir hatten ein wirklich gutes Trainingslager", blickt Rechner, der zu seiner aktiven Zeit auch für den SV Waldhof und die TSG Weinheim Tore verhinderte, auf die zehn Tage in Johannesburg zurück. Und da auch Cheftrainer Markus Gisdol offenbar sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Vorbereitung in der Ferne ist, darf auch Rechner ein positives Resumee seiner ersten offiziellen Mission bei den Profis ziehen: "Wir haben viel gearbeitet, hatten gute Plätze, gute Testspiele. Es ist eigentlich perfekt gelaufen."

Weiter im Blick haben wird Rechner die Koordination des Torwarttrainings in der 1899-Akademie. An der Philosophie, nach der man dort an der Weiterentwicklung der Torhütertalente arbeitet, hat er schließlich wesentlich mitgefeilt. Für die fünf Torwarttrainer aus dem Jugendbereich bleibt Rechner also weiterhin erster Ansprechpartner. Wenn er nicht gerade Oliver Baumann, Jens Grahl und Co. die Bälle um die Handschuhe schießt und wirft.