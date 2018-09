Von Joachim Klaehn

Sinsheim. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Wer in der Bundesliga weiter oben oder ganz oben ist, der steht im Fokus. Warum soll die TSG 1899 Hoffenheim diesbezüglich eine Ausnahme bilden? "Hoffe" ist Dritter im Tableau und hat sich durch das turbulente 2:2 (2:1) vom Freitagabend gegen Borussia Dortmund weiteren Respekt verschafft. Das erfrischende Hoffenheim unter Trainertalent Julian Nagelsmann unterschätzt jedenfalls keiner mehr.

Stimmen zum Spiel Julian Nagelsmann (TSG-Trainer): "Es ist in Ordnung, wenn man gegen Dortmund Unentschieden spielt. Leider nur ein Punkt, aber damit kann ich gut leben und schlafen, auch wenn ich gerne gewonnen hätte. (...) Wenn das 2:1 von Sandro Wagner nicht zählt, beschwere ich mich nicht und attackiere auch Thomas nicht in der Coaching Zone. (...) Ich kann das richtig einordnen. Der BVB verfügt über eine außergewöhnliche Offensive, die sich vor den Bayern nicht zu verstecken braucht." Thomas Tuchel (BVB-Trainer): "Alles, was gegen uns laufen konnte, lief gegen uns. (...) Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass das Schiedsrichter-Gespann verunsichert war. Wieso, weiß ich nicht. (...) Die Reaktion meiner Mannschaft war außergewöhnlich. Wir haben uns voll dagegengestemmt, das hat man bis unters Stadiondach gespürt. Dafür ein Riesenkompliment an mein Team." Hans-Joachim Watzke (BVB-Geschäftsführer): "Das ist unfassbar, unglaublich - das sind zwei glasklare und eklatante Fehlentscheidungen. Wahnsinn! Ich habe aus 60 Metern Entfernung gesehen, wie Sandro Wagner Sven Bender wegstößt. Und die gelb-rote Karte gegen Marco war eine absolute Frechheit. Ich hoffe, dass wir den Schiri lange nicht mehr bekommen." Mark Uth (TSG-Stürmer): "Im Endeffekt geht es um unsere Chancenverwertung. Das neunte Unentschieden - blöd!" Thorsten Kinhöfer (Ex-Fifa- und Bundesliga-Schiedsrichter sowie BamS-Experte) über den 27-jährigen Benjamin Brand: "Er wird auf lange Sicht unser bester Referee. Ich habe selten ein größeres Talent gesehen." Niklas Süle (vor dem 1:1 der TSG am 5. November beim FC Bayern): "Ich fühle mich in Hoffenheim sehr wohl, deshalb bin ich im Sommer geblieben. Ich will meine gute Entwicklung fortsetzen und mit dem Verein Erfolg haben. Was in der Zukunft kommt, wird man dann sehen." Julian Nagelsmann am 18. November über eine Vertragsverlängerung mit Sebastian Rudy: "Wir wollen unbedingt mit ihm verlängern und sind in Gesprächen. Ich bin guter Dinge, dass er bleibt."

Eine besinnliche Vorweihnachtszeit und ein ruhiger Jahreswechsel sehen unterdessen anders aus. Spätestens mit dem gestrigen vierten Adventssonntag ist nicht nur sportlich Leben in der Bude, denn die Bild am Sonntag hatte folgende Schlagzeile publiziert: "Bayern holt zwei Nationalspieler. Rudy & Süle kommen aus Hoffenheim." Das Boulevardblatt wird konkreter: Mit Niklas Süle (21) - Vertrag bis 2019 bei der TSG - sei bereits "weitgehend Einigung" erzielt, stünde eine Ablösesumme in der Größenordnung von 25 Millionen Euro im Raum; Sebastian Rudy (26), dessen Kontrakt im Sommer 2017 beim Dorfklub ausläuft, werde beim Rekordmeister bis 2020 unterschreiben und habe Nagelsmann "bereits informiert". Beide Transfers seien, so die BamS zielsicher, "verhandelt und verabredet". TSG-Pressesprecher Holger Kliem verschickte am frühen Sonntagmorgen per WhatsApp folgende Eilmeldung: "Wir werden, wie in der Vergangenheit auch, Gerüchte und Spekulationen dieser Art, nicht kommentieren."

Egal, wie die Antworten in absehbarer Zeit ausfallen werden, die TSG scheint in vielerlei Hinsicht auf dem Sprung zu sein. Tabellarisch, leistungsmäßig, personell - und in Bezug auf ihre Außendarstellung. "Hoffe" versucht sich spürbar, vor allem dank des medial begehrten Gesprächspartners und Trainers Nagelsmann, auf einer internationalen Plattform zu präsentieren. CNN, BBC und L’Équipe sind auf den "Baby Mourinho" (der so gut wie nichts mit José Mourinho gemein hat) aufmerksam geworden, da besteht - ähnlich wie beim ersten Höhenflug 2008 - die latente Gefahr, den Boden unter den Füßen zu verlieren.

In sympathischer Art und Weise verhaspelte sich Niklas Süle am späten Freitagabend in der Mixed Zone. "Unser Ziel ist es irgendwann mal international zu spielen … (Kunstpause) … das ist mein Ziel", sagte Süle und musste dabei grinsen. Die Tragweite dieser Aussage wurde ihm erst mit einiger Zeitverzögerung bewusst. Das offizielle TSG-Saisonziel gilt als Tabu - eine geheime Notiz hängt in der Kabine.

Nach den veröffentlichten Zukunftsszenarien des Boulevards ließe sich ironiefrei anmerken: Um international zu spielen, bräuchten Süle und Rudy nicht zu den Bayern wechseln - wenn die "Nagelsmänner" ihren aktuellen Tabellenplatz verteidigen. Dann wird Hoffenheim 2017/2018 erstmals in der Königsklasse auflaufen …

Aufregende Zeiten also. Mit RB Leipzig und "Hoffe" haben sich zwei Teams in die Bayern-BVB-Phalanx gedrängt, was erfolgsverwöhnte Herrschaften aus München und Dortmund nervös macht oder zumindest erheblich zu irritieren scheint. Natürlich gab’s nach den Treffern von Uth (2.), Götze (11.), Wagner (20.) und Aubameyang (48.) sowie der gelb-roten Karte für Reus (41.) ein Nachspiel. Dem 2:1 von Sandro Wagner ging ein Schubser gegen Sven Bender voraus. Manchmal genügt im Strafraum ein leichter Kontakt - umgekehrt gilt dies genauso bei Elfmeterentscheidungen. "Man versucht, sich im Strafraum intuitiv Platz zu verschaffen. Im Spiel selbst war mir das nicht bewusst. Ja, ja, wenn ich das im Fernsehen so sehe, dann ist es ein Foul. Kann man pfeifen, wenn man es sieht", sagte der clevere Wagner authentisch.

Ähnlich grenzwertig verhielt es sich bei einer weiteren Schlüsselszene. Nadiem Amiri und Marco Reus lieferten sich ein beherztes Laufduell, beharkten sich gegenseitig, Amiri fiel, Reus musste nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz und trat vor lauter Wut beim Hinausgehen eine Glastüre der Rhein-Neckar-Arena ein. Eine höchst umstrittene Sanktion des jungen Referees Benjamin Brand (27), zu dessen Verteidigung gesagt werden muss: Das Trikotziehen von Amiri war erst im dritten, vierten Zeitlupenformat zu registrieren.

Insofern kann man für die krassen Bewertungen von Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ("glasklare Fehlentscheidungen", "absolute Frechheit", "Wahnsinn") nur sehr, sehr bedingt Verständnis haben.

Tuchel und Co. hingegen waren vor allem mit der gezeigten, schwarz-gelben Moral nach zwei Rückständen und dem Punktgewinn in Unterzahl einverstanden, während die meisten Hoffenheimer Spieler damit haderten, keinen weiteren Dreier eingefahren zu haben. "Es fühlt sich ein bisschen wie eine Niederlage an", sagte TSG-Torhüter Oliver Baumann stellvertretend. Mark Uth ergänzte: "Wenn du ein Mann mehr bist, musst du zu Hause gewinnen. Das neunte Unentschieden - blöd!"

Die Remiskönige der Liga, seit nun 15 Spielen ungeschlagen, müssen wieder häufiger gewinnen, um dauerhaft an der Spitze zu bleiben. Schon gegen Werder Bremen (Mittwoch, 20 Uhr) bietet sich die Möglichkeit zum siebten Saisonerfolg. Eine Ansammlung von Unentschieden ist ein Stück weit trügerisch. Ein Dreier, zumal gegen einen direkten Tabellennachbarn, hilft da oft mehr.

Zufriedene Dortmunder, eher unzufriedene Hoffenheimer nach einem leistungsadäquaten 2:2 - spiegelt sich darin eine verkehrte Bundesliga-Welt wider?

"Hoffe" darf sich sukzessive an andere Maßstäbe gewöhnen. Wie schon einmal zum Jahreswechsel 2010/2011, als der Verein auf dem Sprung ins internationale Geschäft war und im Winter mit dem Brasilianer Luiz Gustavo der beste Mann zu den Bayern verkauft wurde, weshalb Ralf Rangnick zurücktrat.

Mit den Gerüchten um Süle und Rudy ist die TSG 1899 demnach neu gefordert. Es sind die unausweichlichen Begleiterscheinungen einer viel beachteten Klettertour vom Fast-Absteiger zu einem Champions-League-Kandidaten.