Anthony Modeste verlässt nach seiner Roten Karte im Spiel gegen die Eintracht am Samstag das Spielfeld. Foto: Uwe Anspach

Zuzenhausen. (dpa) Für Stürmer Anthony Modeste von 1899 Hoffenheim ist die Saison in der Fußball-Bundesliga vorzeitig vorbei. Der Franzose wurde vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt, nachdem er am Samstag im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (0:0) die Rote Karte gesehen hatte. Das vermeldete die TSG am Montag. Der Verein hat das Urteil bereits akzeptiert.