Von Tobias Schächter

Sinsheim. Irgendwann hat Mohamadou Idrissou, den alle Mo nennen, sich die weitbekannte "Mia-san-Mia"-Erfolgsgewissheit des FC Bayern zu einer sehr persönlichen "Ich-bin-Ich"-Mentalität transformiert. Als der Stürmer vergangenen Sommer zum 1. FC Kaiserslautern gewechselt war, hatte er gerade eine Aufstiegsfeier mit Eintracht Frankfurt hinter sich. Und weil er sich in seiner Laufbahn zuvor schon mit dem MSV Duisburg und dem SC Freiburg von Liga zwei in Liga eins gespielt hatte, versprach er auch den FCK-Fans: "Mit mir steigt ihr auf!" Am Donnerstagabend ist die Hoffnung des mittlerweile 33 Jahre alte Stürmer auf seinen vierten Bundesligaaufstieg gesunken, der FCK verlor das erste Relegationsspiel um die Erstliga-Teilnahme bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 1:3. Doch Idrissou ist keiner, der sich versteckt, oder an sich zweifelt. Mit breiter Brust trat er nach dem Abpfiff vor die Reporter und behauptete unverdrossen überzeugt: "Ich bleibe dabei: Ich werde diese Mannschaft in die erste Liga schießen - am Montag." Als hätte der 1. FC Kaiserslautern, dieser viermalige Deutsche Meister und Fritz-Walter-Klub, nicht Geschichten und Mythen genug - Idrissou setzt seinen selbst ausgerufenen, kleinen und sehr persönlichen noch obendrauf.

Am Montag findet das Rückspiel statt, in Kaiserslautern. Im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg. Allein vom Klang dieses Namens versprechen sich die Pfälzer angsteinflößende Wirkung auf ihren Kontrahenten. "Der Betze brennt am Montag", ist sich Rechtsverteidiger Florian Dick sicher, dem der "Youl'll never walk alone"-Gesang der FCK-Fans zum Abschied in Sinsheim bis am Montag in den Ohren klingen wird, wie er sagt. Auf dem Betzenberg hat der FCK früher oft Spiele gewonnen, die schon verloren schienen. Davon zehrt der Mythos dieses Klubs. Aber wenn sie ehrlich sind, ist dieser Mythos schon lange etwas verblichen. Die letzte Dekade ist von zwei Erstliga-Abstiegen, Grabenkämpfen und finanziellen Problemen geprägt. In der letzten Saison war es fast nirgendwo in der ersten Liga leichter zu gewinnen als "uffm Betze". Aber der Zweitligadritte hat in dieser Saison das eigene Stadion wieder zu einer weniger leicht einnehmbaren Festung gemacht.

Zugegeben, in der zweiten Liga, aber wichtige Spiele in der Rückrunde gegen Köln und den FSV Frankfurt hat die Mannschaft souverän vor großer Kulisse gewonnen. Am Montag werden 50 000 Menschen im Stadion sein. Die 45 000 FCK-Anhänger werden versuchen, ihre Mannschaft nach vorne zu brüllen, viele Fans fiebern tatsächlich jetzt dem Finale entgegen. Das Auswärtstor von Idrissou (58.) nährt die Hoffnung.

Der FCK-Vorstandsvorsitzende Stefan Kuntz sagt: "Unsere Spieler haben gesehen, dass Hoffenheim keine Übermannschaft ist." Das ist der FCK aber auch nicht, der bei den Gegentoren kläglich patzte. Und hätte der sonst so zuverlässige Abwehrchef Marc Torrejon in der 67. Minute den Ball gegen den eingewechselten Sven Schipplock nicht vertändelt - vielleicht wäre das Spiel ja gekippt zu Gunsten der Pfälzer, die gerade ihre stärkste Phase hatten. Doch Schipplock machte das 3:1.

Vielleicht ist am Montag auch wieder Kapitän Albert Bunjaku fit, der am Donnerstag nur als Einwechselspieler zum Einsatz kam. FCK-Trainer Franco Foda hatte mit zwei Stürmern begonnen: Idrissou - und Erwin Hoffer, der zwei große Chancen vergab (5., 42.) und vielleicht doch ein besserer Joker ist. Idrissou nutze indes seine erste Chance, nachdem er zuvor "gefühlt 48 Mal im Abseits gestanden hatte", wie Kuntz etwas genervt anmerkte. Gut für die Pfälzer war, dass Ariel Borysiuk und Idrissou keine weitere gelbe Karte kassierten - auch sie sind beim Finale am Montag dabei. Beim Flutlichtspiel! Auf dem Betzenberg! Offensivspieler Alexander Baumjohann sagt: "Wenn wir ein frühes Tor schießen, dann wird Hoffenheim zittern." Daran, dass es auch umgekehrt laufen könnte, will in der Pfalz gerade niemand denken - schon gar nicht "Mo" Idrissou.