Von Achim Wittich

Mannheim. Erst ganz zum Schluss ließ Markus Babbel auf hartnäckige Nachfrage am frühen Samstagabend im Mannheimer Carl-Benz-Stadion die Katze aus dem Sack. "Er war am Freitag da. Ich wollte ihn jetzt auch mal kennenlernen", bestätigte Hoffenheims Trainer-Manager lächelnd den Besuch von José Luis Sanmartín Mato, genannt Joselu im Trainingszentrum in Zuzenhausen - natürlich mit seinem Berater. Der 22-jährige Sohn spanischer Eltern, der in Stuttgart geboren wurde, ist mittlerweile in der Weltstadt Madrid unterwegs, wo er bei den "Königlichen" von Real meist in der zweiten Mannschaft übers Feld rochiert. Das macht er glänzend, denn 26 Tore in 36 Drittliga-Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

Vieles deutet darauf hin, dass Joselu den "größten Verein, den es auf der Welt gibt" (Babbel), mit dem Dorfklub eintauscht. Doch vorher darf noch ein bisschen gepokert werden. "Wir machen keine verrückten Sachen." Babbel tut sich verständlicherweise schwer damit, die von den stolzen Spaniern für Joselu angeblich aufgerufenen Zehn-Millionen-Ablöse hinzublättern. Einfacher würde es natürlich werden, wenn endlich ein erhofftes und vor allem akzeptables Angebot für Ryan Babel hereinflattern würde. Doch Fehlanzeige! Weder für Babel noch dessen holländischen Landsmann Edson Braafheid lagen laut Babbel - Stand Samstag - irgendwelche Anfragen vor.

Währenddessen fliegen die Hoffenheimer Profis am Montag zum zweiten Trainingslager nach Feldkirchen an der Donau, wo auch EM-Teilnehmer Tim Wiese seine Arbeit aufnehmen wird. Beim Testkick gegen den SV Waldhof hatte Jens Grahl im 1899-Kasten durchaus zu tun. Der 2:0 (1:0)-Sieg beim tapferen Regionalligisten war hart erkämpft. Eren Derdiyok kurz vor der Pause (42. Minute) und der eingewechselte Joseph-Claude Gyau (77.) sorgten dafür, dass Babbel nachher gnädig gestimmt war. "Das war ein schwieriger Test für uns, Waldhof hat sehr giftig und aggressiv Fußball gespielt. Aber wir haben alles getan, um diese Partie zu gewinnen. Das freut mich."

Obwohl "Hoffes" Marvin Compper, der über 90 Minuten die Kapitänsbinde trug, und Co. also nach viel Knochenarbeit "körperlich am Tiefpunkt sind" (Babbel), gab's keine Pleite. Das allerdings nur, weil die Blau-Schwarzen unter den Augen von Gesellschafter Dietmar Hopp nicht abgezockt genug waren. SVW-Coach Reiner Hollich nahm's locker: "Wir haben uns so teuer wie möglich verkauft. Leider hat uns der Tick Abgeklärtheit gefehlt, den uns die Hoffenheimer voraus haben." Der agile Wassey (5.), Franzin (7.) und erneut Wassey (15.) hätten die Waldhof-Anhänger unter den 2.370 Fans in der Anfangsviertelstunde beinahe in Ekstase versetzt.

Ein bisschen zu forsch gingen Hollichs Jungs allerdings zu Werke - fand nicht zu Unrecht Derdiyok. Nach Zerics Einsteigen in der 39. Minute saß der Ex-Leverkusener ziemlich angefressen auf dem Rasen und lehnte erst mal eine Entschuldigung seines Gegenüber ab. "Das hätte schlimmer ausgehen können", meinte der Schweizer Nationalspieler, der mit seinen Kollegen die zweite Hälfte besser kontrollierte, beim Gang zum Mannschaftsbus. Allerdings hat der Schlag auf die Wade zur Folge, dass ein bis zwei Tage Trainingspause für d i e Angriffshoffnung des Erstligisten angesagt sind. Gar nicht mehr wird Derdiyok ab sofort Patrick Ebert und den Schotten Mark Fotheringham zu Gesicht bekommen. Deren Probezeit ist vorbei und wird nicht durch einen Vertragsabschluss gekrönt.

Nicht groß vorspielen muss dagegen Joselu, den Babbel per Videostudium ganz genau unter die Lupe genommen hat. Passt's menschlich und nach ein bisschen Zockerei irgendwann auch finanziell, stürmt demnächst ein "schwäbischer" Spanier im Kraichgau.

SV Waldhof: Adolf - Stiller, Geiger, Colak, Huckle - Franzin (73. Kochendörfer), Wagner, Zeric, Lauretta (89. Memic) - Dautaj, Wassey (46. Karapetjan)

1899 Hoffenheim: Grahl - Beck, Vestergaard, Compper, Thesker - Malbasic (60. Gyau), Weis, Braafheid, Babel (67. Gregoritsch) - Volland (60. Sassi) - Derdiyok (60. Schipplock).

Schiedsrichter: Göpferich (Bretten); Zuschauer: 2.370; Tore: 0:1 Derdiyok (42.), 0:2 Gyau (77.).