Von Frank Enzenauer

Zuzenhausen. Beim nervigen und stressigen Altlastenabbau sind die Hoffenheimer nochmals vorangekommen. Kurz vor Schließung des Transfermarktes konnten sie Stürmer Eren Derdiyok, 25, an Bayer Leverkusen ausleihen und somit einen Großverdiener aus der umstrittenen "Trainingsgruppe 2" loswerden. TSG-Chefcoach Markus Gisdol atmete auf, sagte am Freitag auf der Wochenpressekonferenz: "Schön für Eren, dass er einen Verein gefunden hat, wo er sich gut entfalten kann."

Derdiyok war erst im Sommer 2012 - für eine Ablöse von über fünf Millionen Euro - von Leverkusen nach Hoffenheim gewechselt, wo er in 19 Bundesliga-Spielen nur ein Tor schoss und nie in Tritt kam. Am vergangenen Mittwoch hatte der Schweizer Nationalspieler vor dem Arbeitsgericht Mannheim/Heidelberg auf sofortige Wiederaufnahme ins Mannschaftstraining geklagt und immerhin ein Hauptsacheverfahren erreicht, nun ist der delikate Fall mittels Leihgeschäft erledigt. "Auch für uns ist es erleichternd, dass wir die Probleme Stück für Stück abarbeiten können", sagte Gisdol, dem es selbstredend gar nicht Recht ist, sich vor dem Ländle-Derby am Sonntag (15.30 Uhr) beim VfB Stuttgart abermals mit Schauergeschichten zu beschäftigen. So konterte er kühl die Kritik der Spielergewerkschaft VDV an der Hoffenheimer Abschiebepolitik ("ist ja der Job dieser Leute, so was zu sagen") und verteidigte erneut seine Maßnahme, freilich diesmal mit drastischen Worten: "Wir haben hier eine beschissene Situation vorgefunden", erklärte Gisdol zu den Zuständen im April, als er bei Amtsantritt mit einem aufgeblähten, über vierzig Spieler starken Kader arbeiten musste. "So was ist gar nicht möglich." Trotz geäußerter Skepsis des Heidelberger Richters und obwohl auch noch weitere Mitglieder vom Klub der Verbannten, Tobias Weis, Edson Braafheid, Tim Wiese oder Matthieu Delpierre, vor den Kadi ziehen könnten, wird Markus Gisdol die "Trainingsgruppe 2" nicht auflösen, wie er betonte. Ehe der Auskunftsfreudige - endlich, endlich - übers Kerngeschäft reden durfte: das Fußballspiel. Und das macht Spaß! Angriffslustig sind die Hoffenheimer in die Runde gestartet, 2:2 gegen Nürnberg, 5:1 beim HSV, 3:3 gegen Freiburg. Gisdol flapsig: "Wir können Spektakel, können keine Langeweile." Ungeachtet der Lustspiele wünscht sich Hoffenheims Reformer "eine gefestigtere Spielstruktur." Denn: "Wir lassen noch zu viele Chancen des Gegners zu." Gisdol ist zuversichtlich, dass seine Hurra-Fußballer im Saisonverlauf einen Stabilitätsgewinn erzielen, will jedoch den Tatendrang nicht bremsen. Gegen eine aufregende Partie in Stuttgart mit Punkteerfolg hätte Hoffenheim nichts einzuwenden - unter Gisdol feiert der Kraichgauklub einen Sympathieaufschwung.

Dass der VfB in dieser Woche einen Trainerwechsel, von Bruno Labbadia zu Thomas Schneider, vollzog, kommt Hoffenheim ungelegen. "Stuttgart ist unberechenbarer geworden", sagte Gisdol, "unser Wissen über den Gegner können wir weitgehend in den Mülleimer schmeißen." Ziemlich klar ist dagegen das eigene Personalkonzept. Wegen der Roten Karte aus dem Freiburg-Thriller fehlt Sejad Salihovic, dafür steht Sebastian Rudy nach auskurierter Verletzung zur Verfügung. Denkbar, dass er neben Eugen Polanski im zentralen Mittelfeld beginnt. Aber auch Tobias Strobl ist geeignet für die Anfangsformation.