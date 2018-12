Von Joachim Klaehn

Leogang. Andreas Beck gehört seit der ersten Bundesliga-Saison 2008/2009 der Hoffenheimer zum Team und ist nach Sejad Salihovic (seit 2006) der dienstälteste TSG-Akteur, nachdem Matthias Jaissle und Tobias Weis in die Trainingsgruppe 2 von Cheftrainer Markus Gisdol beordert wurden. Für den 26-jährigen Außenverteidiger ist das derzeitige Trainingslager in Leogang eine bekannte Größe, Beck war auch unter Fußballprofessor Ralf Rangnick bereits im Pinzgau gewesen, also kennt er fast jeden Winkel des 3100 Einwohner zählenden Urlaubsortes.

Kapitän Beck hat alle Höhen und Tiefen der TSG 1899 hautnah miterlebt. Und im Grunde genommen waren die Rettungsaktionen von Dortmund und über die Relegation gegen den pfälzischen Nachbarn 1. FC Kaiserslautern eine Orgie, die Mannschaft, Umfeld und Fans des Kraichgauklubs emotional zusammengeschweißt haben. Beck sprach auf seiner Facebook-Seite gar von einem "persönlichen Champions-League-Finale" gegen die "Roten Teufel" vom Betzenberg. Dafür nahm er gerne die notgedrungen erfolgte Absage an die USA-Reise der deutschen Nationalmannschaft in Kauf und holte das Versäumte privat später nach: Andy Beck verbrachte nämlich den Sommerurlaub in Florida.

Vergleichen zwischen den charismatischen Trainern Rangnick und Gisdol begegnet der in Russland geborene Blondschopf mit einer differenzierten Betrachtungsweise. Natürlich erinnere die Gisdolsche Art Fußball spielen zu lassen an die erfolgreiche Ära unter Rangnick. "Es ist ja kein Geheimnis, dass sich die beiden sehr gut kennen", sagte Beck am Mittwochnachmittag im entspannten Pressegespräch vor Ort, "aber es gibt definitiv auch Unterschiede. Jeder Mensch hat seine eigene Persönlichkeit und jeder Trainer hat seine eigene Vorstellung von Fußball." An Gisdol schätzt der neunfache Nationalspieler die Kommunikationsfähigkeit, das taktische Verständnis und die geschickt dosierte Schwerpunktsetzung in den Abläufen. "Allen Trainingseinheiten ist gemein, dass wir mit dem Ball arbeiten", erzählt Beck.

Und im ersten Trainingslager in Westerburg hatte Beck im RNZ-Exklusivinterview das Erfolgsgeheimnis von Gisdol treffend beschrieben: "Vom ersten Tag an hat er uns klar gemacht, wir sollten uns unsere kleine Welt aufbauen." Sich von Störfaktoren und lästigen Nebengeräuschen frei zu machen, scheint der jungen Hoffenheimer Garde gut zu tun.

Gestern kletterten die TSG-Profis im Salzburger Land gemeinsam. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Fotos von der Teambildungsmaßnahme sind nicht erwünscht. Stattdessen wurde am knisternden Lagerfeuer gegrillt. Typisch für Markus Gisdol: Liebe zum Detail bei der Arbeit und die Pflege des inneren Zusammenhalts stehen im Vordergrund.

Andy Beck hat sich eine Prellung am linken Oberschenkel zugezogen. Beim Test gegen den UFC Maria Alm (10:0) musste er passen, am Mittwoch setzte er mit dem Training aus, am Freitagabend (18 Uhr) will Beck bei der ersten echten Standortbestimmung in Bischofshofen gegen Apoel Nikosia unbedingt wieder dabei sein. "Die Verletzung ist nichts Schwerwiegendes", glaubt er.

Der im Heidelberger Stadtteil Bergheim wohnhafte Beck strahlt Optimismus vor dem neuen Spieljahr aus. Über die "Jungen Wilden" der TSG sagt er: "Man muss ihnen auch zugestehen, mal einen Fehler zu machen - ohne ihnen den Kopf abzureißen." Wichtig sei ferner, dass der eigene Talentschuppen sich an erfahrenen Kräften wie Sejad Salihovic oder David Abraham orientieren könne. "Da zähle ich mich in meinem sechsten Jahr im Verein auch selbst dazu", konstatiert Beck mit einem Lächeln.

Andreas Beck ist aus der TSG-Elf nicht wegzudenken. Das macht ihn besonders wertvoll. Beck steht für Beständigkeit und Charakterstärke - seit Sommer 2008.