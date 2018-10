Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Am Trainings- und Geschäftsstellenzentrum war am Donnerstagnachmittag wesentlich mehr als gewöhnlich los. Junge Fußballer mit einigen Betreuern und Eltern säumten das Gelände, TSG-Cheftrainer Markus Gisdol ließ sich mit einem Bub auf dem Arm ablichten, Roberto Firmino hielt mit seinem dunklen Porsche an der Eingangspforte an, schrieb geduldig Autogramme und ließ Selfis zu. Langsam, aber sicher scheint 1899 Hoffenheim an Bedeutung zu gewinnen. Es ist ganz einfach: Die Blauen spielen attraktiven und erfolgreichen Fußball - und dadurch schnellen die Sympathiewerte in die Höhe.

Eine Konstellation wie am Sonntag (15.30 Uhr) im Borussia-Park gab es seit gefühlten Ewigkeiten nicht, zumindest aus Sicht des Kraichgauklubs. Am 10. Spieltag steigt neben dem prestigeträchtigen Kräftemessen zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund das eigentliche Topduell, nimmt man das Tableau als Bemessungsgrundlage. Der Zweite, Borussia Mönchengladbach, empfängt den punktgleichen Vierten, die TSG 1899 Hoffenheim. Und der zusätzliche Reiz besteht darin, dass beide Teams seit längerem in den Pflichtspielen ungeschlagen sind. Bei den Gladbachern kommt man saisonübergreifend auf 16 Partien, womit die Fohlen gegen die Gisdol-Schützlinge den Vereinsrekord aus der Meistersaison 1970/71 unter VfL-Legende Hennes Weisweiler einstellen könnten. Bei "Hoffe" lassen sich zwölf Spiele ohne Niederlage nachweisen, die letzte stammt vom 3. Mai beim 2:3 in Dortmund.

Markus Gisdol wirkt momentan tiefenentspannt. Im gleichen Atemzug versucht er freilich, die Erwartungen nicht zu hoch zu hängen und eher zu mäßigen. Überlegt, hoch konzentriert und fast demütig sagte Gisdol bei der gestrigen Pressekonferenz: "Ich will nicht bestreiten, dass es bei uns bisher ganz gut gelaufen ist. Doch es wäre total vermessen, uns mit Gladbach zu vergleichen oder gar auf eine Stufe zu stellen." Vielmehr hob Gisdol zu einer Lobeshymne auf die Equipe des Schweizer Kollegen Lucien Favre an. Es sei ein gereiftes Team, über Jahre vom Trainer geformt, Gladbach hätte ein stärkeres und breiteres Fundament als 1899. Gisdols Einordnung: "Grundsätzlich ist die Borussia noch eine andere Hausnummer. Aber in einem Spiel kann es natürlich auch mal für uns reichen."

Sie sind selbstbewusster geworden in der nordbadischen Provinz. "Wir sind reif für einen Sieg", sagt der ehemalige Gladbacher Eugen Polanski. "Jeder Einzelne will alles reinhauen, denn wir wollen oben dabei bleiben und etwas mitnehmen", verspricht "Rookie" Niklas Süle. Das überzeugende 5:1 (2:0) im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten FSV Frankfurt kann als gelungener Formtest herangezogen werden. Beeindruckend, wie die TSGler den Grahl-Schock wegsteckten. Der unglückliche Zusammenprall (36.) zwischen Baumann-Vertreter Jens Grahl und dem groß gewachsenen Innenverteidiger Süle (1,95 Meter) am Fünf-Meter-Raum sah schlimm aus. Die Untersuchungen in der Heidelberger Uniklinik ergaben, dass sich Grahl ein Schleudertrauma der Halswirbelsäule und eine Schädelprellung zugezogen hat. "Jens war die Nacht über im Krankenhaus und ist heute auf dem Weg nach Hause", durfte Gisdol leichte Entwarnung geben, "er hatte wohl Glück im Unglück. Wir können aber noch nicht abschätzen, wie lange Jens ausfallen wird." Die Erleichterung über das ärztliche Bulletin war dem Hoffenheimer Trainer anzusehen.

Ein "schönes Problem" hat Gisdol im Sturm. Sven Schipplock bewege sich in der Tat auf Augenhöhe mit Anthony Modeste und Adam Szalai, was die Qual der Wahl eher zuspitzen würde. Wer von den drei Genannten passt also zu den Gladbachern? Gisdol wollte sich nicht festlegen. Die Borussia sei taktisch variabel und baue geschickt mit acht oder neun Spielern ihr Fangnetz auf. "Du brauchst gegen Gladbach vorne 11 Stürmer und hinten 11 Abwehrspieler", witzelte Gisdol.

Über die erstmalige Berufung von Roberto Firmino ("Ich wusste nichts davon!") in die Seleção freute sich Gisdol ganz besonders, der 23-Jährige hätte sich dies erarbeitet und verdient. "Ich weiß, wie sehr sein Herz danach gerufen hat", legte Gisdol Wert darauf, von einer kontinuierlichen Entwicklung bei Firmino zu sprechen, die symbolisch für den stabilen Aufwärtstrend im TSG-Team steht. Über Firminos diverse Tätowierungen, dessen Arm Mama und Papa zieren, wollte sich Gisdol nicht weiter auslassen. Alle "Gemälde" kenne er nicht. "Jeder Mensch geht seinen eigenen Weg. Roberto soll sich in seiner Haut wohl fühlen", driftete Gisdol schmunzelnd ins Philosophische ab.

Am Sonntag gilt es, keinen Millimeter am Niederrhein nachzulassen. "Es ist eine große Herausforderung für uns, gegen eine absolute Topmannschaft zu bestehen", sagt Gisdol. Der TSG-Trainer weiß: Im November/Dezember warten mit den Bayern, Dortmund und Leverkusen weitere Härtetests, wo sein Kollektiv anzusiedeln ist. Keiner in der Liga wird das aktuelle TSG-Team mit "Zaubermaus" Firmino unterschätzen - auch die Tempo- und Konterfußballer von Favre nicht.