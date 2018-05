Sinsheim. (dpa/rl) Nur ein Wunder kann die TSG noch vor dem Abstieg retten. Die Mannschaft hat nur minimale Chancen auf den Relegationsplatz. Der Tabellenvorletzte müsste am kommenden Samstag, 18. Mai, beim Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund gewinnen, um die zwei Punkte Rückstand auf Düsseldorf, die in Hannover spielen, und Augsburg (gegen Greuther Fürth) wettzumachen.

"Wir verarbeiten jetzt dieses Spiel und dann fahren wir voller Zuversicht nach Dortmund - die Saison ist noch nicht zu Ende", sagte Gisdol bei "Liga total". Mittelfeldspieler Kevin Volland, der am Samstag das einzige Tor für 1899 schoss, versprach: "Wir werden bis zur letzten Minute in Dortmund kämpfen, um in der Bundesliga zu bleiben."

Mit einer mutigen Aufstellung ging Gisdol in das Spiel - und verzockte sich: Der unerfahrene Stefan Thesker verteidigte links für US-Nationalspieler Fabian Johnson, und in der Innenverteidigung vertrat der erst 17 Jahre alte Niklas Süle bei seinem Erstliga-Debüt den gesperrten Jannik Vestergaard. Beide Youngster stürzten von einer Verlegenheit in die nächste. Außerdem enttäuschte Sven Schipplock, der in seinem 47. Bundesliga-Spiel erstmals 90 Minuten durchspielen durfte, als einziger Stürmer.

Jiracek hätte in der 28. Minute den zweiten Treffer für den HSV machen müssen, der Tscheche schlenzte den Ball jedoch Zentimeter am TSG-Tor vorbei. "Zweite Liga - Hoffe ist dabei" und "Hoffe, Hoffe, zweite Liga - oh, wie ist das schön" höhnten die HSV-Fans bereits nach dem 0:1 durch den Südkoreaner Son. 1899 wehrte sich zwar, aber bis auf einen Fernschuss und einen abgeblockten Flugkopfball von Sejad Salihovic kam dabei zunächst nichts heraus.

Nach dem 0:2 durch Aogo kam bei der auch Pech dazu: Kurz vor dem Pausenpfiff wehrte Marcell Jansen auf der Torlinie einen Kopfball von Kevin Volland ab. Nach Jiraceks 0:3 konnte Volland mit seinem 1:3-Anschlusstreffer noch für ein wenig Ergebniskorrektur sorgen. Der eingewechselte Rudnevs sorgte dann für den 1:4-Endstand.

Wie ein Trauerlied klang für die Hoffenheimer Anhänger nach dem Abpfiff die Fußball-Hymne "You'll never walk alone." Schlagartig leerte sich das Stadion nach dem Spiel der TSG. "Hoffnung hat man immer. Man kann jede Mannschaft schlagen", sagte Sejad Salihovic und wirkte dabei sehr müde. "Hamburg war brutal effektiv", räumte Trainer Gisdol ein, seine Mannschaft habe "etwas übermotiviert und nervös" gewirkt.

Nach dem Spiel eilte TSG-Mäzen Dietmar Hopp kommentarlos in die 1899-Kabine. Seine ernste Miene sprach Bände. Er selbst äußerte sich nur im Stadionmagazin zur Lage Hoffenheims: "Niemand von uns, auch ich nicht, hätte gedacht, dass es nach vier Jahren im gediegenen Bundesliga-Mittelfeld zu einem solchen Abstiegsszenario kommen könnte", schrieb der 73-Jährige und versprach, dass sich in der zweiten Liga nicht das Geringste an den Zielen und Ideen ändern werde: "Die TSG wird, unterstützt von Ihnen, von mir und allen, die hier Verantwortung tragen, frisch angreifen." Trainer Gisdol soll den Neuaufbau stemmen nach einer völlig verkorksten Saison, zu deren Beginn Ex-Trainer Markus Babbel die Europacup-Teilnahme als Ziel ausgerufen hatte.

Franz Beckenbauer sagte dem TV-Sender "Sky": "Für Hoffenheim ist das Thema durch. Schade für Dietmar Hopp. Aber vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, jetzt in der zweiten Liga von vorne anzufangen."

Eine weitere Hiobsbotschaft gab es nach dem Abpfiff: TSG-Abwehrspieler David Abraham musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Argentinier war nach einem Zweikampf benommen liegen geblieben und soll nach Angaben eines Vereinssprechers vorsichtshalber durchgecheckt werden. Dafür kann Gisdol im letzten Saisonspiel am kommenden Samstag, 18. Mai, bei Borussia Dortmund wieder auf Jannik Vestergaard zurückgreifen, der gegen den HSV wegen einer Gelb-Sperre nicht auflaufen durfte.