Von Ulrike John

Sinsheim. Ob er nun so was wie der Held des Tages sei? «Wenn Sie das so schreiben wollen», sagte Oliver Baumann etwas mürrisch. Der Torhüter rettete 1899 Hoffenheim am Samstag ein 0:0 gegen den VfL Wolfsburg , das dritte Unentschieden der Kraichgauer im dritten Spiel der noch jungen Bundesliga-Saison. Die Woche zuvor beim 4:4 in Mainz hatte Baumann noch verbal einiges auf die Mütze bekommen - vor allem weil er bei der tiefstehenden Sonne keine trug. Die Kritik hat der 26-Jährige so schnell nicht vergessen.

«Baumann ist ein super Torwart, auch wenn er medial nicht immer so gut wegkommt», sagte Trainer Julian Nagelsmann nach der bisher eher mäßigen Ausbeute zum Saisonstart. Ermin Bicakcic lobte: «Olli ist ein top Rückhalt.» Der Innenverteidiger konnte sich persönlich bei seinem Schlussmann bedanken, weil ihm doch das eine oder andere Mal Mario Gomez entwischt war.

Der Wolfsburger Nationalstürmer hätte vor allem in der 17. Minute das 1:0 erzielen können, als er Baumann anschoss. Danach legte er noch für Julian Draxler auf, doch abermals hatte der Torwart seine Hände dazwischen und lenkte den Ball an die Latte. Im zweiten Durchgang hätte Gomez erneut zum Mann dieses Fußballtages werden können: Nach einem Konter scheiterte er erst per Kopf und dann per Fuß an Baumann. «Das war so ein Tag, wo der Torwart alles rausfischt», meinte er achselzuckend.

Die Note 1 hatte sich Baumann an diesem Tag jedenfalls verdient. Auf der Linie hat er ohnehin fantastische Fähigkeiten. Manchmal fehlt ihm bei all seinem enormen Ehrgeiz aber der kühle Kopf, um in einer Situation die richtige Entscheidung zu treffen - immer seltener allerdings. In der vergangenen Saison war er beim «Kicker» nach Noten zusammen mit Augsburgs Marwin Hitz zweitbester Bundesliga-Torhüter hinter Hamburgs René Adler. Und in der halbjährigen Rangliste des Fachblatts stand der frühere Freiburger auf Platz vier hinter Manuel Neuer, Bernd Leno und Loris Karius.

Nach den vielen Versuchen auf der Schlüsselposition unter anderem mit Timo Hildebrand, Tim Wiese, Tom Starke und dem heutigen Wolfsburger Stammkeeper Koen Casteels hat Hoffenheim in Baumann längst eine verlässliche Größe gefunden. Der spielt nun seine dritte Saison im Kraichgau.

«Die Torhüter-Position ist eben was Besonderes», erklärte Baunmann nach seinen Großtaten vor 23 295 Zuschauern in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena und haderte mit jenen, die sich in seine Situation nicht hineinversetzen könnten. «Da ist man schnell der Depp und kriegt eine in die Fresse.» Dann räumte er aber doch ein: «Dass das in Mainz kein gutes Spiel von mir war, darüber brauchen wir nicht zu reden.»