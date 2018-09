Von Joachim Klaehn

Sinsheim. Der saisonale Abpfiff wurde rund um die TSG 1899 Hoffenheim zu allerlei Botschaften genutzt. Als die Spieler nach dem für sie bedeutungslosen 1:4 (1:2) gegen den FC Schalke 04 eine kleine Ehrenrunde auf dem Rasen der Rhein-Neckar-Arena drehten, hielten sie ein Transparent in ihren Händen. "Alle gegen einen, Mission erfüllt/Vielen Dank für Eure Unterstützung", so die Geste an die Fans, die 2015/16 so manche Achterbahnfahrt der Gefühle erlebten. Währenddessen revanchierten sich die Treuesten der Getreuen in der Feier- und Bierkurve. "Gekommen um zu bleiben", schrieben sie auf hellblauen Hintergrund. Gemessen nach dem Gesamteindruck einer turbulenten, aufregenden Spielzeit war der Klassenverbleib für "Hoffe", der in der vorvergangenen Woche bereits gesichert worden war, alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Ohne den jugendlichen Retter Julian Nagelsmann wäre dieses zwischenzeitlich total verunsicherte Kollektiv, das sogar seine Identität verloren hatte, sang- und klanglos abgestiegen. Es spricht für den Heilsbringer, dass er nicht zu viel Aufhebens um seine Person machte, sondern das achte Jahr des Kraichgauklubs im Oberhaus nüchtern und realistisch einzuordnen verstand. "Insgesamt war es eine bescheidene Saison", sagte Nagelsmann nach dem Kehraus mit Schalke, "die sich alle im Klub etwas anders vorgestellt haben. Wir müssen genau gucken, was schief gelaufen ist, woran es gehakt hat. Und dann versuchen wir, eine bessere Runde zu spielen als in diesem Jahr."

Über künftige Zielsetzungen wollte der 28-Jährige verständlicherweise nicht reden, dazu gibt es zu viele Unwägbarkeiten in Sachen Kaderplanung. Torhüter Oliver Baumann, konstantester Akteur der wankelmütigen Hoffenheimer, brachte das zu erwartende Szenario treffend auf den Punkt: "Es wird auf jeden Fall einen Umbruch geben, obwohl es für den Verein am besten wäre, wenn recht wenig passiert. Wir verlieren tolle Typen", sagte Baumann und meinte damit Jens Grahl, Kai Herdling, Tobias Strobl und Kevin Kuranyi, die am Samstag von der TSG-Führungsriege vor dem letzten Ballyhoo herzlich verabschiedet wurden.

Der Spielfilm selbst ist schnell erzählt: Die Königsblauen gewannen vor ausverkauftem Haus (30 150 Zuschauer) dank der Treffer von Huntelaar (7.), Choupo-Moting (14.), Sané (56.) und Schär (89./Eigentor), zwischenzeitlich verkürzte Mark Uth zum 1:2 (41.), völlig verdient und etwas zu hoch, weil sie mehr Motivation besaßen. Höwedes und Co. wollten sich unbedingt für die Europa League qualifizieren und ihrem scheidenden Trainer André Breitenreiter einen anständigen Abschied bereiten. Gerade nach einem der ungewöhnlichsten, beschämendsten Trainer-Rauswürfe in der Liga-Geschichte. "Die Jungs haben auch für mich gespielt", sagte Breitenreiter emotionalisiert.

Hoffenheim hatte dieser Portion an Schalker Extraenergie wenig entgegen zu setzen. Insbesondere die Abwehr befand sich schon im Urlaubsmodus. Der Spannungsabfall war bei allen Protagonisten zu spüren. "Wir wollten einen sauberen Abschied hinlegen, aber im Verteidigungsverhalten waren wir viel zu nachlässig", so Manager Alexander Rosen über das Hauptmanko. Nagelsmann zeigte Verständnis für die Laissez-faire-Attitüde seiner Elf, die zur ersten Heimniederlage unter seiner Regie seit dem 11. Februar führte: "Die Stimmung im Klub ist nach den letzten beiden Spieltagen ein bisschen geknickt. Aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Das ist völlig menschlich, wenn du eine Saison lang immer an der Klippe stehst. Dann machst du auf einmal drei Schritte nach vorne und bist weg von der Klippe - dass dann eine gewisse Spannung verloren geht bei den Jungs, da kann ihnen niemand einen Vorwurf machen."

Gerettet, geschafft - und abgehakt.

Vor der letzten Jagd nach dem Ball war im Stadion eine merkwürdige Grußbotschaft von Huub Stevens über die Videoleinwand eingespielt worden. "Ich wusste, dass wir es schaffen werden - und wir haben es geschafft", ließ Stevens vor mallorquinischer Strandkulisse wissen. Mit ihm hätten sie es sehr wahrscheinlich nicht gepackt. Gottlob aber gehörte die Gratulationscour dem Richtigen. Nagelsmann bewährte sich als "Zaunkönig", womit er ein Versprechen gegenüber den TSG-Anhängern einlöste, sowie als Studiogast am Samstag- und Sonntagabend im ZDF und SWR. Trotz eines Faserrisses in der Leiste traf er im "Aktuellen Sportstudio" zweimal beim Torwandschießen

Mannschaft und Betreuerteam gönnen sich nach all den Mühen von Sonntag bis Dienstag einen launigen Betriebsausflug auf die Baleareninsel Mallorca. Derweil ist Nagelsmann am Gardasee auf Abruf bereit, falls zentrale Personalentscheidungen anstehen. "Wir sind mit einigen externen Kandidaten schon wirklich weit", sagte Sportchef Rosen, "wir kommen jetzt in die Umsetzungsphase." Klar ist: Der Dorfverein muss sich verstärken, soll ein neuerlicher Klassenkampf ab Ende August vermieden werden, zumal Volland, Süle und Rudy von internationalen Sphären träumen. Das Gespann Nagelsmann/Rosen wird sich, gerade wegen der EM in Frankreich und Olympia in Rio, auf eine "zähe Geschichte" einstellen. Die ganz große Botschaft wäre indes die der relativen Kontinuität in Personalfragen. Doch solange der Klub die Politik von Transfererlösen bevorzugt, bleibt dies nur ein frommer Wunsch. Nagelsmann steht als Entwickler eines neuen Teams vor seiner nächsten Stufe als Profi-Trainer. Er wurde ja geholt, um zu bleiben. Rosen mit Demut: "Wir sind froh, dass wir die Planung für die Erste Liga machen dürfen."