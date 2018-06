Bremen. (esc) Nach getaner Arbeit klatschte er sie alle ab. David Otto, den Torschützen. Gregor Kobel, den Torwart. Dennis Geiger, den Vorbereiter vom Dienst. Und natürlich Patrick Kapp, den Kapitän. Matthias Kaltenbach, der Trainer von 1899 Hoffenheim, war sichtlich stolz auf seine Mannschaft. "Ich freue mich riesig für die Jungs", sagte der 31-Jährige nach dem Schlusspfiff und betonte: "Das war nach all den Rückschlägen in dieser Saison alles andere als selbstverständlich."

Das Finale daheim, es ist perfekt. Mit dem 2:0-Erfolg im Halbfinal-Rückspiel gestern bei Werder Bremen zogen die A-Junioren aus "Hoffe" zum dritten Mal in Folge in das Endspiel um die deutsche Meister ein. Dort trifft die Boygroup aus dem Kraichgau am Sonntag, 29. Mai, in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena auf Borussia Dortmund, das sich gestern Nachmittag mit 2:0 beim TSV 1860 München durchsetzte.

Die Hoffenheimer machten von Anfang an deutlich, dass sie nicht nach Bremen gekommen waren, um nur ihren Vorsprung zu verwalten, sondern um gewohnt offensiv aufzutreten. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der es in der 23. Minute das erste Mal hätte brenzlig werden können, wenn Bremens Luca Horn den Ball schneller unter Kontrolle bekommen hätte. "Hoffe" ließ sich nicht beeindrucken, und nach einem Freistoß von Dennis Geiger war Lukas Hoffmann zur Stelle und köpfte zur 1:0-Führung ein (32.). Werder brauchte eine Weile, um diesen Rückstand zu verdauen und hatte nach dem Seitenwechsel eine gute Chance durch Johannes Eggestein, die Kobel im TSG-Tor aber glänzend parierte. Vor 1800 Schaulustigen in Oberland machte David Otto mit dem 2:0 in der 87. Minute alles klar.

"Über beide Spiele gesehen stehen wir hochverdient im Finale, und das zum dritten Mal in Folge, das ist außergewöhnlich", sagte Kaltenbach. Und der Sportliche Leiter Dirk Mack bestätigte: "Das Team ist sehr dominant aufgetreten und hat sich das Endspiel verdient."