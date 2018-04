Zuzenhausen. (dpa) Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat die Verträge mit seinen Torhütern Koen Casteels und Jens Grahl vorzeitig verlängert. Der belgische Stammkeeper Casteels (21) war ursprünglich bis zum 30. Juni 2015 an die Kraichgauer gebunden und unterschrieb bis 2017. Er war 2011 vom KRC Genk gekommen und gehört inzwischen dem Kader von Belgiens Nationalteam an, das sich für die WM 2014 in Brasilien qualifiziert hat. Ersatztorwart Jens Grahl verlängerte seinen Kontrakt bis 2016.