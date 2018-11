Von Joachim Klaehn

Sinsheim. Die Worte zum Sonntagabend sprach Ermin Bicakcic. "Erstmal durchatmen!", sagte Hoffenheims Innenverteidiger nach dem turbulenten 1:1 (0:0) gegen den bärenstarken 1. FC Köln in der Mixed Zone, grinste dabei breit und schüttelte wie gewohnt jedem der anwesenden Medienvertreter kräftig die Hand. Ein kleines Ritual. Allgemeines Durchpusten war in der Tat angesagt - wegen des späten Aufregers, der zum Ausgleich von Kevin Volland (90.+1) führte, nachdem Simon Zoller den Geißbock-Klub in Führung (69.) gebracht hatte. Hätte "Hoffe" also den Ball ins Aus spielen sollen/müssen?

Darüber lässt sich trefflich streiten. Sachlich betrachtet blieb FC-Akteur Lukas Klünter nach einer foulverdächtigen Aktion des TSG-Chilenen Eduardo Vargas am Boden liegen, was aber Schiedsrichter Deniz Aytekin nicht mit einem Pfiff ahndete. Wer vermag schon zu beurteilen, ob Klünter schmerzhaft getroffen wurde oder eine Kurzbewerbung ans Kölner Schauspielhaus schicken wollte!? "Ich glaube, die Jungs haben das in der Situation nicht wahr genommen", stellte sich Trainer Julian Nagelsmann einerseits schützend vor sein Kollektiv, andererseits zeigte er Verständnis für die Verärgerung des "Effzeh", was wesentlich zur Deeskalation beitrug und durchaus als diplomatische Meisterleistung zu würdigen ist.

Prima reagierte auch Nagelsmanns Amtskollege Peter Stöger, der die Debatte um ein zu hoch gehängtes Fairplay mit einem pragmatischen Lösungsansatz bereicherte. "Man sollte die Möglichkeit nutzen, diese Dinge zu beenden, dass der Gegner den Ball rausspielt. Wenn jemand liegt, dann liegt er eben", sagte der Alpenländer mit stoischem Gesichtsausdruck, "es liegt im Ermessen des Schiedsrichters, das Spiel zu unterbrechen - oder auch nicht. Das sollten wir so beibehalten. Vielleicht liegen die Spieler dann auch nicht mehr so oft und nicht so lange." Es müssten sich nur beide Teams, womöglich nach vorheriger Absprache, danach richten. "Das sollte dann für alle gelten - dann gibt es diese Diskussion auch nicht mehr", so Stöger vernünftig. Weniger vorbildlich verhielt sich hingegen Kölns Manager Jörg Schmadtke. Nach Vollands Last-Minute-Erfolgserlebnis rastete er völlig aus, beschimpfte die TSG-Trainerbank und warf wutentbrannt seinen Kaugummi in Richtung des passionierten "Kau-Boys" Nagelsmann, wie es Fernsehbilder belegen. "Wir beerdigen in der Bundesliga den Fairplay-Gedanken", wollte sich der 52-jährige Schmadtke zunächst nicht beruhigen.

Etwas später griff der Kölner Verantwortliche reumütig zum Smartphone. "Jörg Schmadtke hat sich unmittelbar nach dem Spiel bei mir gemeldet und für die Aktion entschuldigt. Damit ist die Angelegenheit von unserer Seite her auch erledigt", sagte TSG-Manager Alexander Rosen auf RNZ-Nachfrage.

Am Montag reagierte dafür der DFB-Kontrollausschuss. "Wir werden die Ermittlungen aufnehmen", sagte DFB-Chefankläger Anton Nachreiner. Bis Mittwoch hat Schmadtke Zeit, sich zu den Vorkommnissen in Sinsheim zu äußern.

Mindestens genauso daneben war das Verhalten einiger Kölner Fans, die schon vor dem Anpfiff üble Hassgesänge gegen "Hoffes" Gesellschafter Dietmar Hopp anstimmten. Der ohrenbetäubende Lärm eines in der ersten Spielminute abgefeuerten Böllers hat in Zeiten von Terroranschlägen ebenfalls nichts in einem Fußballstadion zu suchen. Diese Teilaspekte und Nebenschauplätze gehören ebenfalls zum Gesamtbild des Fairplay ...

Rein sportlich betrachtet hat sich "Kölle" am Sonntag so gut wie gerettet, während die TSG unter Umständen bis zum 14. Mai und 34. Spieltag um den Ligaverbleib bangen muss. Das 1:1 musste als zweiter Rückschlag in der kurzen Nagelsmann-Ära gewertet werden, nach dem desaströsen 1:5 im Landesderby beim VfB Stuttgart am 5. März. "Unsere Leistung gegen Köln war nicht gut", verbreitete Rosen vor der hohen Auswärtshürde am Samstag bei Eintracht Frankfurt Optimismus, "aber die mentale Stärke des Teams ist beeindruckend." Man habe sich letztlich den wichtigen Punkt verdient, er sei "eine Konsequenz der Arbeit in den letzten Wochen."

Ermin Bicakcic jedenfalls verspürte im Stadionbauch "Riesenglücksgefühle" und "pure Erleichterung am Ende." In der Schlussphase sowie in der Nachspielzeit drehten die Hoffenheimer nochmals mit allerletztem Einsatz am Schwungrad.

Auf spätes Glück sollten sie sich freilich im knallharten Klassenkampf nicht immer verlassen.