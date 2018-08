Frankfurt/Main. (dpa/rl) Eintracht Frankfurt hat sich nach früheren Wolfsburger Alexander Madlung zusätzlich mit Tobias Weis vom Liga-Konkurrenten 1899 Hoffenheim verstärkt. Dies bestätigte der Club am Sonntag am Rande des Hallenturniers um den "Frankfurt Cup".

Ex-Nationalspieler Weis gehörte bei den Kraichgauern zur umstrittenen Trainingsgruppe 2 um Torhüter Tim Wiese. Weis kommt nach Informationen des "Kicker" leihweise bis zum Saisonende zur Eintracht und wird am Dienstag zum Trainingsauftakt in Frankfurt erwartet. Sein letztes von bisher 94 Bundesligaspielen bestritt Weis, der noch bis 2016 an Hoffenheim gebunden ist, am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison. Danach wurde er von TSG-Trainer Markus Gisdol aussortiert.