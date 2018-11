Von Frank Enzenauer

Sinsheim. "Wir sind der Bundesligist und müssen dieses Duell gewinnen, so einfach ist das." Sejad Salihovic, der Standardspezialist der TSG 1899 Hoffenheim, sprach Klartext vorm Anpfiff. Das Selbstbewusstsein war eben gestiegen nach der Rettung in die Relegation in letzter Sekunde, dank des Sensations-2:1 bei Borussia Dortmund, als Salihovic, eiskalt wie ein Serienkiller, zwei Strafstöße ins Tor geballert hatte. Nein, "so einfach" war's gestern Abend nicht. Und dennoch: Die Hoffenheimer bejubelten im Relegationshinspiel einen 3:1 (2:0)-Sieg gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Kaiserslautern dank zweier Treffer von Roberto Firmino (11. und 29. Minute) sowie eines Tores von "Edeljoker" Sven Schipplock (67.) und sind somit dem Klassenverbleib sehr nahe. Nur ein kleines Pfälzer Wunder könnte noch zum Abstieg der TSG 1899 führen. Die finale Entscheidung findet am kommenden Montag (20.30 Uhr) im Fritz-Walter-Stadion statt. Auf dem "Betze" reicht Hoffenheim sogar eine knappe Niederlage zum fröhlichen Schlussstrichziehen einer turbulenten Saison, die nur dank des Reformwillens von Vierttrainer Markus Gisdol glücklich enden könnte.

Von Beginn an bekamen am Donnerstag die 30 150 Zuschauer in der ausverkauften Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim eine prickelnde Partie geboten. Und "Hoffe" verspürte bereits in der 11. Minute Rückenwind im Regen durch den Führungstreffer: Einen Freistoß von Salihovic verlängerte Roberto Firmino. Mit Fortuna war der Favorit zuvor im Bunde gewesen: Lauterns Angreifer Erwin Hoffer hatte nach einem schweren Patzer von Innenverteidiger David Abraham freie Schussbahn im Strafraum - doch Hoffenheim-Keeper Koen Casteels bewies Fingerspitzengefühl, lenkte den Ball gerade noch zur Ecke (5. Minute).

Das Spiel blieb hart umkämpft. Freilich wurde nicht nur gegrätscht und gerackert, auch künstlerisch Wertvolles bekamen die stimmungsfrohen "Hoffe"-Fans zu sehen, etwa die Entstehung des 2:0. Schnörkellos und schnell ging's voran: Kevin Volland schickte mittels Steilpass Andreas Beck auf die Reise, der Kapitän beförderte den Ball in die Strafraummitte, wo abermals Firmino erfolgreich das Füßchen hinhielt (29.). Zur Freude der rund 6000 in den Kraichgau gekommenen FCK-Freunde steckten die Lauterer Profispieler nicht auf, enttäuschten keineswegs, waren allerdings im Torabschluss zunächst nicht effektiv genug. Hoffers Direktschuss aus günstiger Position flog über die Querlatte (42.).

Trotz der 2:0-Führung mussten die Hoffenheimer im zweiten Durchgang verdammt schwer schuften, um die pfälzischen Nachbarn auf Distanz zu halten. FCK-Torjäger "Mo" Idrissou verpasste nur um Fußlänge Hoffers Hereingabe (53.), Alexander Baumjohann beschäftigte den guten Casteels mit einem Fernschuss (56.) - dann war's so weit: Idrissou umkurvte Casteels, traf zum 1:2 (57.). "Einer geht noch, einer geht noch rein!", sangen die Lauterer Fans. Falscher Text.

Um seiner Mannschaft Entlastung zu verschaffen, brachte Trainer Gisdol in Sven Schipplock einen zusätzlichen Stürmer (65.) - und er hatte damit ein Goldhändchen. Keine zwei Minuten nach seiner Einwechslung erzielte Schipplock mit Schmackes das 3:1, schön frei gespielt von Firmino. Die Arena bebte. Am Ende Jubel, Trubel, Heiterkeit bei den Hoffenheimer Sympathisanten. Und den Lauterern bleibt die leise Hoffnung auf ein Sensationsspiel am Montag.

1899 Hoffenheim: Casteels - Beck, Abraham, Vestergaard, Thesker - Polanski, Rudy (65. Schipplock) - Salihovic (87. Süle), Johnson, Roberto Firmino - Volland

1. FC Kaiserslautern: Sippel - Dick, Heintz, Torrejón, Löwe - Orban, Borysiuk - Weiser (76. Bunjaku), Baumjohann - Hoffer (68. Riedel), Idrissou (90. Zellner)

Schiedsrichter: Brych (München)

Zuschauer: 30 150 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Roberto Firmino (11.), 2:0 Roberto Firmino (29.), 2:1 Idrissou (58.), 3:1 Schipplock (67.)

Gelbe Karten: Beck, Salihovic / Baumjohann, Heintz, Torrejón