Von Frank Enzenauer

Sinsheim. Hoffi, das lustige Maskottchen, durfte schon zur Halbzeitpause den Animateur spielen und die Welle machen vor der Südkurve. Voreilig war das Feiern nicht, 4:1 führten da bereits die Spektakelfußballer der TSG 1899 Hoffenheim, und so konnte der Rest der Partie zur Party werden. Die Fans hüpften ausgelassen, klatschten, jubelten und stimmten die gesamte zweite Halbzeit fröhliche Lieder an. Der Hit am Fastnachtssonntag: "Karneval in Hoffe!"

Die 24.519 Zuschauer in der Sinsheimer Arena erlebten die beste Saisonleistung der Blauen - und einen atemberaubenden ersten Durchgang, ein annähernd perfektes Spiel. Nach Roberto Firminos frühem 1:0 (4. Minute) und dem Wolfsburger Ausgleichstreffer durch Bas Dost (15.) drehten die Hoffenheimer groß auf, traten wie Formel-1-Piloten aufs Gaspedal, tricksten und trafen im Minutentakt: Erst köpfte Innenverteidiger Niklas Süle den Ball ins Tor (37.), danach war Mittelstürmer Anthony Modeste zweimal erfolgreich (38. und 43.).

"Es war eine Riesenfreude zu sehen, welchen Elan die Mannschaft entwickelt hat", sagte Hoffenheims glücklicher Trainer Markus Gisdol nach dem flotten Dreier und dem Ausbau der Erfolgsserie. In den letzten fünf Spielen ohne Niederlage wurden elf Punkte gesammelt, der Abstand zum Relegationsrang 16 beträgt nunmehr höchst komfortable zehn Zähler. Das Rundenziel ist nahe. "Das war heute ein großer Schritt in Richtung sorgenfreie Saison", sagte Alexander Rosen. Der Profifußball-Direktor war bester Laune, strahlte und sprach von einer "rundum guten Vorstellung." Und: "Die Mannschaft hat ein beeindruckendes Tempo hingelegt und gnadenlos zugestochen."

Trainer Gisdol blieb freilich auch in der Stunde des Triumphes ein kritischer Geist. Nach "der extrem fulminanten ersten Halbzeit", so Gisdol, bemängelte der ehrgeizige Schwabe, dass seine Spieler "ein bisschen zu passiv" gewesen seien. "Da haben wir zu viel verwaltet." So gerieten die Hoffenheimer nach dem 2:4 durch Ivan Perisic (76.) kurzzeitig in Bedrängnis, rappelten sich jedoch wieder auf, gingen wie zuvor beherzt und kampfesbereit zur Sache und gewannen abermals Dominanz. Lohn der Anstrengung: Sejad Salihovic erzielte mit einem wuchtigen Strafstoß den fünften Treffer (82.), der eingewechselte Sven Schipplock machte das halbe Dutzend voll (86.).

Sagenhafte 52 Tore hat "Hoffe" in 23 Spielen geballert. Sympathie-Gewinne sind die Folge - der Fernsehsender Sky vergab Gisdolds Kanonieren gestern den "Unterhaltungs-Oscar". Bundesweit sorgt also Hoffenheim für positive Schlagzeilen, nachdem der Kraichgauklub in der vergangenen Schreckenssaison mit Ach und viel Krach erst in der Relegation den Ligaverbleib geschafft hatte ...

"Das war ein herausragendes Spiel von Hoffenheim", gratulierte gestern Wolfsburg-Trainer Dieter Hecking dem Gegner, "wir haben uns verdient eine Klatsche abgeholt." Und vertan war die Chance der "Wölfe", den Champions-League-Platz von Schalke 04 einzunehmen. Zu stark waren am Sonntag eben die Hoffenheimer, bei denen von hinten bis vorne (fast) alles stimmte. Zu Recht weigerte sich Markus Gisdol hartnäckig, ein Sonderlob zu verteilen. Nicht an den diesmal überragenden Spielgestalter Sebastian Rudy, nicht an den umtriebigen Salihovic, nicht an Doppeltorschütze Modeste. Viel lieber pries der Trainer sein funktionierendes Kollektiv: "Die ganze Mannschaft war überragend!"

Nur einen Moment versagten die Sieger. Als Stadionsprecher Mike Diehl nach Abpfiff eine Polonaise auf dem Rasen organisieren wollte, drehten ihm die Spieler den Rücken zu und stiefelten in die Kabine. Sorglos taten sie das.